Suomen puolijohdeteollisuuteen voi syntyä noin 15 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä, arvioi Teknologiateollisuus.

Tällä hetkellä valtaosa maailman puolijohteista eli mikrosiruista valmistetaan Taiwanissa. Sirutuotannon keskittyminen Taiwaniin on merkittävä riski alueen geopoliittisten jännitteiden vuoksi, sanoo Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Joonas Mikkilä.

– Tilanne on jännitteinen. Jos siellä jotain alkaisi tapahtua, sillä olisi merkittäviä vaikutuksia maailmantalouteen.

Lue myös: Kiina jatkoi sotaharjoituksia Taiwanin ympärillä

– Yhdysvaltain ja Kiinan välillä on käynnissä suurvaltakamppailu, jonka ytimessä ovat kriittiset teknologiat, kuten sirut. Euroopan on vahvistettava omia asemiaan ja valmistauduttava siihen, että tilanne jatkuu, Mikkilä sanoo.

Nyky-yhteiskunta on riippuvainen mikrosiruista, sillä niitä tarvitaan muun muassa älypuhelimiin, kodinkoneisiin, autoihin ja monilla teollisuudenaloilla. Yksittäinen taiwanilainen yritys etenkin kehittyneistä siruista, ja siksi Taiwanin tilanteen kärjistyminen aiheuttaisi luultavasti häiriöitä koko maailmantalouteen, ja pulaa tuotteista, joissa siruja tarvitaan.