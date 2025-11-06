Maailman suurimmaksi pörssiyhtiöksi noussut Nvidia kertoi viime viikolla sijoittavansa Nokiaan miljardi Yhdysvaltain dollaria eli noin 860 miljoonaa euroa. Mitä yhtiö hyötyy Nokiasta?

Nvidia on amerikkalainen teknologiayritys, joka tunnetaan erityisesti tekoälysiruistaan ja grafiikkasuorittimistaan.

Lokakuun lopussa Nvidiasta tuli myös ensimmäinen yhtiö ikinä, jonka arvo on ollut yli viisi biljoonaa dollaria.

– Nvidia on ensimmäinen yhtiö maailmassa, joka sen [arvon] on saavuttanut. Japanin bruttokansantuote on suurin piirtein samaa luokkaa ja siinä puhutaan maailman kolmanneksi suurimmasta taloudesta, sanoo Nordean päästrategi Antti Saari MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Nvidia sijoitti Nokiaan 860 miljoonaa euroa ja sai tuolla rahalla yhtiöstä omistusta 2,9 prosentin verran. Tällä kaupalla Nvidia nousee Nokian suurimpien omistajien joukkoon.

Samalla alalla olevat yritykset hyötyvät jatkossa toisistaan.

– Strategisessa kumppanuudessa Nvidian ja Nokian taloudelliset edut ovat paremmin kytköksissä toisiinsa kuin ilman tällaista omistusosuutta. Nvidia siis selkeämmin hyötyy siitä, jos Nokia pärjää hyvin, Saari selittää.

Sijoittajille rahasampo

Mutta mikä tekee Nvidiasta niin suuren toimijan? Saaren mukaan Nvidia on teknologiassa edelläkävijä nimenomaan tekoälypuolella.

– Se, mikä yleensä tekee yhtiöstä markkina-arvolla mitattuna ison, on että sijoittajat uskovat, että yhtiö pystyy tuottamaan kassavirtaa tulevaisuudessa, hän sanoo.

Nvidian kohdalla sijoittajat tuntuvatkin löytäneen rahasammon.

Saaren mukaan vielä kymmenen vuotta sitten yhtiön tulokset olivat noin 700 miljoonaa dollaria vuodessa. Jos taas katsotaan nykyistä, tammikuussa päättyvää tilivuotta, puhutaan jo reilusta sadasta miljardista dollarista.

Tekoälyn kehittyminen toi yritykselle jättipotin

Aalto-yliopiston koneoppimisen professori Arno Solinin mukaan Nvidia on osunut tekoälyn kehittymisen kultasuoneen.

– Nvidia oli tehnyt tutkimusta ja kehitystä pelipuolelle jo pitkään, esimerkiksi grafiikkasuorittimia. Kun tekoälymallit kehittyivät ja niitä alettiin skaalaaman isommiksi, niin erityisesti keinotekoiset neuroverkot vaativat rinnakkainlaskentaa.

Kyse on samantyyppisestä laskennasta kuin grafiikkapuolella, jolloin tekoälymallit ottivat käyttöön jo olemassa olevia pelisuorittimia.

– Nvidia teki oman tuotelinjastonsa erityisesti tekoälyä varten ja se on osoittautunut hyväksi bisnekseksi. He ikään kuin myyvät lapioita kultaryntäyksessä, Solin sanoo.