Erittäin tyytymättömiä hallituksen toimiin on lähes kaksi viidestä.
Kaksi kolmasosaa suomalaisista on tyytymättömiä Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimiin talouden tilan parantamiseksi.
Asia käy ilmi Uutissuomalaisen USU-gallupista.
Erittäin tyytymättömiä hallituksen toimiin on lähes kaksi viidestä kyselyyn vastanneesta. Melko tyytymättömiä on noin viidesosa.
Vain viidesosa kyselyyn vastanneista on joko erittäin tai melko tyytyväinen hallituksen toimiin.
Kyselyyn vastanneista naiset arvioivat hallituksen toimintaa huomattavasti kriittisemmin kuin miehet. Naisista neljä viidestä oli hallituksen toimiin tyytymättömiä, kun miehistä tyytymättömiä oli hieman yli puolet.
Kaikkein tyytyväisimpiä hallituksen toimiin olivat suurituloiset, eläkeläiset, johtavassa asemassa olevat sekä yksinyrittäjät.