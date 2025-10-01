Taiwan ei suostu siirtämään puolta sirutuotannostaan Yhdysvaltoihin.
Taiwanin kauppaneuvotteluja johtava varapääministeri Cheng Li-chun sanoi, ettei maa ole koskaan sanonut olevansa sitoutunut Yhdysvaltain ehdotukseen asiasta.
Yhdysvaltain kauppaministeri Howard Lutnick kertoi viikonloppuna yhdysvaltalaiskanava Newsnationin haastattelussa ehdottaneensa Taiwanille tuotannon järjestämistä niin, että puolet siruista valmistettaisiin Yhdysvalloissa ja puolet Taiwanissa.
Taiwanissa valmistetaan yli puolet maailman puolijohteista ja lähes kaikki huippuluokan sirut.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut määrätä puolijohteiden ja sirujen tuonnille korkeat tullit.
Yli 70 prosenttia Taiwanin viennistä Yhdysvaltoihin on puolijohteita ja siruja. Vienti on kasvanut viime aikoina, kun yritykset Yhdysvalloissa investoivat tekoälyn kehittämiseen.