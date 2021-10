Huawein kännykkäbisnes romahti, nyt jätti hakee uutta nousua – "loistavan tulevaisuuden" ytimessä on Suomi

Jättiyritys Huawei avaa Helsinkiin uuden innovaatiokeskuksen, joka keskittyy kehittämään talouteen liittyvää teknologiaa. Englanninkielisen nimen Digital Finance and Security Innovation Lab takaa paljastuu yhteistyötä muun muassa Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja viidentoista muun kumppanin kanssa.

Keskeinen tapa, jolla keskus aikoo saavuttaa tavoitteensa, on tekoälyn kehittäminen.

– Huawein tavoite viime vuosia on ollut tarjota saumaton tekoälykokemus kuluttajille ja osana sitä joustava pääsy finanssipalveluihin, sanoo Huawein kuluttajaliiketoiminnasta Keski- ja Itä-Euroopassa, Pohjoismaissa ja Kanadassa vastaava pääjohtaja Derek Yu.

– Suomessa on parhaat työntekijät, paras yliopisto ja parhaat tekniset mahdollisuudet käytössään. Nämä lahjat yhdistämällä tällä laboratoriolla on kirkkaammat mahdollisuudet käytössään kuin muissa maissa, kuului osa Yun vastauksesta.

Pakotteet painavat

Suomi ja Eurooppa yleisemminkin ovat jättiyhtiön huomion kohteena. Kiinalaisyrityksen tähtäimessä on rakentaa uudelleen älypuhelinliiketoimintansa, joka on romahtanut Yhdysvaltojen pakotteiden seurauksena Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat on kieltänyt yrityksiltään yhteistyön kymmenien kiinalaisyritysten kanssa osana Donald Trumpin aikana leimahtanutta kauppasotaa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Android-puhelinten ytimessä olevaa Googlen sovelluskauppaa ei Huawein laitteissa enää ole.

Eivätkä pakotteet ole vain epävakaan presidentin oikku. Vähintään osatekijänä pakotteissa on Yhdysvaltojen aito huoli kiinalaisyritysten liian läheisestä yhteistyöstä Kiinan valtion kanssa. Tästä kertoo osaltaan myös se, että pakotteet ovat suurelta osin pysyneet muuttumattomina uuden, Joe Bidenin johtaman hallinnon astuttua tämän vuoden alussa valtaan.

– Huawei on ennen kaikkea yritys.

Suomi ja Eurooppa painopisteinä

Huaweilla on Suomessa jo ennestään tutkimus- ja kehitystoimintaa, kuten myös monessa muussakin Euroopan maassa. Derek Yun mukaan yksi suuri tavoite on kehittää uusi älylaitteiden ”ekosysteemi”, joka nostaisi Huawein taas mukaan kännykkäbisnekseen Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

– Olemme vuodesta 2019 rakentaneet omaa älypuhelinten ekosysteemiä, HMS:ää (Huawei Mobile Services). Tämä laboratorio on Suomessa osa tätä tärkeää projektia.

Huawein huippujohtajistoon kuuluva Derek Yu (oik) vieraili viime viikolla Helsingissä, kun yhtiö kertoi uuden innovaatiokeskuksen avaamisesta Helsinkiin. Suomi on Yulle tuttu maa, sillä hän asui täällä vuosina 2013–2014 toimiessaan Huawein kuluttajaliiketoiminnan Suomen-johtajana.

Työsarka kuin hiipuvalla Nokialla

Yhtiö tuntuukin luovuttaneen toiveensa Googlen sovelluskaupan palauttamisesta älypuhelimiinsa. Tärkeämpää on saada oma, nupullaan oleva sovelluskauppa Huawei AppGallery ympäristöineen toimimaan.

– Kun katsoo kehitystä vuodesta 2019 startattuamme Huawei Mobile Galleryn, on Huawei AppGallery noussut kolmanneksi suurimmaksi sovelluskaupaksi. Se on hyväksi kuluttajalle, koska voimme tarjota heille uuden vaihtoehdon, Yu sanoo.

Resursseja jättiyrityksellä riittää. Vaikka älypuhelinten markkinaosuus on romahtanut Euroopassa ja Yhdysvalloissa pakotteiden seurauksena tuoden kymmenien miljardien tappioita, monet muut yhtiön tuotteista porskuttaa.

Ovatko kännykät turvallisia?

Huawei on muun muassa maailman suurin verkkolaitevalmistaja, eivätkä kuluttajatuotteet rajoitu suinkaan älypuhelimiin.

– Kyllä, olemme kohdanneet haasteita älypuhelimiemme kanssa, mutta muissa kategorioissa kasvamme nopeasti. Puettavissa älylaitteissa, esimerkiksi älykelloissa, olemme toisena markkinaosuudessa mitattuna. Liikkuvissa laajakaistoissa olemme ykkösiä. Yritämme myös tuoda uusia tuoteperheitä markkinoille, kuten näyttöjä. Kokonaisuutena tilanteemme on siis hyvä.

Yhdysvaltojen mukaan lukuisat kiinalaisyritykset tekevät liian läheistä yhteistyötä Kiinan hallinnon kanssa, joka on riski paitsi Yhdysvalloille myös yksittäisen kuluttajan tietoturvalle.

Ihmisillä on silti huoli siitä, että mobiililaitteita voidaan käyttää seurantatyökaluina. Miten vastaatte siihen?

Me teemme bisnestä Euroopassa ja kaikki datamme tallennetaan Euroopassa. Datakeskuksemme on sijoitettu Saksan Düsseldorfiin, ja kaikki kuluttajatieto tallennetaan Euroopan sisällä. Me emme koskaan siirrä mitään kuluttajatietoa kiinaan.