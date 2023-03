Venäjän öljystä ja kaasusta irrottautuminen kasvattaa Kiina-riskiä – samalla kiinnostus kaivoksiin Suomessa kasvaa

– Suomi on todella hyvässä asemassa vastaamaan siihen kysyntään, koska Suomessa on yhdet Euroopan parhaista, elleivät jopa parhaat mineraalivarannot, Peljo sanoo.

Tutkija: Kaivoshankkeet eivät riskittömiä

Kaivosten yhteiskunnallista hallintaa tutkinut Juha Kotilainen Itä-Suomen yliopistosta puolestaan sanoo, että kaivoshankkeet eivät ole riskittömiä. Kotilaisen mukaan kaivosten ympäristövaikutuksista on hankala tehdä päteviä yleistyksiä, mutta usein niihin liittyy vähintään riski vahingossa aiheutetusta ympäristötuhosta.

Voiko energiasota toistua?

Sitä von der Leyen piti hyvänä, koska kysynnän lisääntyminen kertoo öljyn ja kaasun korvaamisesta. Silti tilanteessa on myös toinen puoli.

Tuo maa on Kiina, jonka asema esimerkiksi harvinaisten maametallien tuotannossa ja jalostuksessa on tällä hetkellä sivuuttamaton. Kiina on uhannut toistuvasti rajoittaa harvinaisten maametallien vientiä jo ennen kuin Venäjä laajensi hyökkäyssotaansa.