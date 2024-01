Jonne Virtaselta pahantuulinen vuodatus – sitten alkoi puhelin piipata: "Viesti jostain ihme numerosta"

"Ei mulle kannata lähettää"

TUTOssa ensimmäistä kauttaan Mestis-tasolla valmentava Virtanen on saanut joukkueen kelvolliseen lentoon. Turkulaisjoukkue on sarjassa kolmantena. Edellä IPK ja Ketterä ovat kiskaisseet isomman kaulan.

– Jos jollekin tulee välillä paha mieli, kyllä, tästähän maksetaan rahaa, eihän tässä kaikilla koko ajan hyvä mieli. Meillä on ollut tosi hyvä pöhinä joukkueessa. Kyllä tässä rehellinen pitää olla. Me kysytään joka pelaajalta, että mikä on sun tavoite. Jollain on Liiga-tavoite, sitten pitää vaatia niin, että se peli ja tekeminen on sellaista, että sinne Liigaan voi päästä.