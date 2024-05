Purra: Perussuomalaiset on Suomen Eurooppa-myönteisin puolue

– Perusuomalaiset on Suomen Eurooppa-myönteisin puolue. Meidän mielestämme on valtava rikkaus, että EU koostuu kansallisvaltioista, erilaisista. Kussakin omat kansansa, kielensä, kulttuurinsa, omat kansalliset piirteensä ja tapansa, kullakin oma päätösvalta, oikeus omiin asioihinsa, Purra sanoo.

Purra: Hallituksen kanta yhteisvelkaan on kielteinen

– On äärimmäisen tärkeää, että Suomi pysyy sillä linjalla, jonka me olemme määrittäneet ja johon elpymispaketin yhteydessä koko eduskunta sitoutui. Eli meidän elpymispaketti on kertaluonteinen, siitä ei tehdä pysyvää, sitä ei toisteta. Me emme edistä EU:ta, joka siirtyy epäsymmetriseen tulonsiirtounioniin, Purra toteaa.