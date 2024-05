Nathalie Blomqvist huippuaikaan – Sara Lappalainen avasi kauden

Noteeraus on Blomqvistin oma ennätys, ja sen lisäksi se nousee Suomen kaikkien aikojen tilastossa sijalle neljä. Edellä ovat vain Sinikka Tyynelä , Sara Lappalainen ja tshekkiläis-suomalainen Kristiina Mäki .

Blomqvist on rikkonut Rooman EM-kisojen tulosrajan. 1500 metrillä raja on vielä rikkomatta, sillä se on kova 4.05,00.