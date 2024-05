Leijonat sai huonoja uutisia MM-kisoissa – Itävallan oma Patrik Laine lähetti terveiset Suomeen: "Ei joka vuosi voi olla mestari"

– Minulla on ollut olkapääongelmia jo tovin ajan. On ollut vaikea tykittää yläkulmiin, minne olen aiemmin paukutellut. Ajattelin, että kokeilen pari matalampaa ja ne menivät sisään. Olen iloinen, Schneider hymyili Prahan O2 Areenan käytävillä.

/All Over Press

Käytännön tasolla tilanne on se, että Leijonien pitää ottaa Tanska ja Sveitsi-otteluista vähintään neljä pinnaa, koska tasatilanteessa Itävalta on edellä keskinäisen ottelun lopputuloksen perusteella (Itävalta voitti 3–2).

– No totta kai. Sitä haluaa saada mahdollisuuden. Eri asia on kuitenkin se, että toivoo kuin että ajattelee asiaa koko ajan. En halua mennä liian pitkälle. Meidän pitää keskittyä vain omaan peliimme, Schneider painotti.

– Heillä on ollut niin paljon menestystä viime vuosien ja jo pidemmän aikaa. Suomalaisella jääkiekkoilulla on vahvat perinteet. Tilanne on mitä on. He eivät voi olla mestareita joka vuosi. Saa nähdä mitä tapahtuu, Schneider huikkasi.