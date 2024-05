Mediatiedot: Onnettomuuteen joutuneessa Iranin kopterissa presidentin lisäksi ulkoministeri – "onnettomuuspaikalta huolestuttavaa tietoa"

Iranin valtion uutistoimisto IRNAn mukaan 20 pelastuspartiota ja droneja on lähetetty paikalle. He saapuvat todennäköiselle onnettomuuspaikalle puolen tunnin sisällä, IRNA kertoi noin kello 19 Suomen aikaa. Qatarilaismedia Al Jazeeran mukaan etsintäryhmiä on peräti 40.