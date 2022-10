Kalle Rovanperä teki Harri-isälleen selväksi, millä tavalla maailmanmestaruutta Uudessa-Seelannissa juhlitaan – "Sillä siisti"

– Päällimmäinen tunne poikaa halatessa oli tietenkin se, että todella onnellinen olen hänen puolestaan. Aivan loistava kausi. Kruunasi sen sitten näin tyylikkäällä voitolla, ja sitten piti näköjään vielä malliksi ottaa nuo Power Stagen pisteet, maksimit, jotka eivät olleet tarpeellisia. Mutta se on sillä ollut vähän tapana, että ajetaan loppuun asti sitten kaasu pohjassa. Ja se on ihan oikein, niin se pitää tehdäkin.

Kalle Rovanperä on nimennyt isänsä useasti ainoaksi esikuvakseen. Läsnäolo kisapaikalla on Harri Rovanperän mukaan tärkeää etenkin henkisellä puolella.

– Varmasti on tärkeää, vaikka olenkin siellä taka-alalla. En tietenkään puutu poikien ajamiseen ja tekemiseen, se on muiden tehtävä. Ja itsehän tuo tietää, mitä siellä tekee. Siinä ei voi auttaa. Totta kai henkisenä tukena olen kannustamassa paikan päällä. Nämä ovat tärkeitä asioita.

– Juhlia ei varmaan ole. Tässä nyt on kolmen tunnin aikana kaksi kertaa tullut viesti lentoyhtiöltä, että lennot vaihtuvat. Nyt en tiedä kyllä todellakaan, että miten täältä ollaan tulossa kotiin ja milloin. Aamulla pitää olla kuuden aikaan Aucklandin kentällä, kun Sydneyn-kone lähtee. Se väli on ainoa selvä, mutta siitä eteenpäin ei ole kyllä mitään tietoa; mennäänkö Lontooseen vai Singaporeen vai mitä tehdään. Voi olla, että on keskiviikko tai torstai ennen kuin on kotona. Näyttää vähän sekavalta, kun koneet ovat niin täynnä. En tiedä, mikä tätä sotkee. Kaksi eri muutosehdotusta on tullut kolmen tunnin sisällä. En osaa sanoa, miten jatkuu.