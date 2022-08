Nuoren maastohiihtäjän kuolema järkytti Ruotsissa – sprintteriltä suorat sanat: "Viha on olemassa"

Mazi Jamnik oli yksi Slovenian suurista lupauksista. Slovenian joukkue oli Norjassa harjoitusleirillä, jossa kohtalokas onnettomuus tapahtui. Mazi Janik oli ollut rullasuksillaan harjoituslenkillä ja jäänyt tunnelissa kuorma-auton alle. Hän menehtyi vammoihinsa myöhemmin sairaalassa. Ruotsin nimekkäät hiihtäjät Andersson ja Sundling ottivat tapahtuneen raskaasti.

– Kun sellaista tapahtuu hiihtäjälle, niin se on lähempänä sinua. Olemme paljon ulkona tiellä ja se on vaarallista. Olen nähnyt autojen ajavan todella lähellä kovaa vauhtia. Se on pahinta, kun olet lähellä nopeasti ajavaa kulkuneuvoa, joka voisi ajaa ylitsesi, Sundling totesi Expressenille.

Sundling kertoi, että Norjassa sattunut tragedia on saanut hänet muuttamaan harjoitustapojaan.

– Kyllä. Sen jälkeen olen ollut lähinnä rullahiihtoradoilla. En kuuntele enää musiikkia, jos joudun menemään tavalliselle tielle, Sundling sanoi.

– Se on sellainen asia, jota on ajatellut, että se voisi tapahtua, mutta ei kuitenkaan koskaan tapahtuisi. Nyt se tapahtui ja se tuntuu kauhealta. En ole peloissani, mutta nyt on saanut suurempaa kunnioitusta, että pahin voi tapahtua. Sitä ajattelee enemmän, Andersson kertoi.

Andersson on myös kokenut äkillisiä tilanteista, joissa autot ohittavat aivan liian läheltä.

– Sehän on niin, että tietyt ihmiset tuntuvat ärsyyntyvän, kun olemme ulkona rullasuksillamme. He haluavat mielellään nostaa esille, että meidän ei tulisi olla siellä. Se on tietenkin vaarallista. Vaikka olemmekin hiihtäjinä kovia, niin autot ovat sitäkin kovempia, Andersson sanoi.

Ruotsalaissprintteri Perssonilla oli suora viesti autoilijoille, joiden käytöksestä hän on ärsyyntynyt.

– Rullasuksihiihtäjiä ja pyöräilijöitä kohtaan on olemassa vihaa. He varmaankin ajattelevat, että tie on vain autoille. Lakikirjojen mukaan rullasuksihiihtäjät ja pyöräilijät ovat kuitenkin samalla viivalla, joten se on traagista, että ihmiset päättävät ottaa sellaisia riskejä, Persson totesi.

– Jossain kohtaa motoristit ovat pysähtyneet ja tappelut ovat olleet lähellä. Ei pelkästään minulle, mutta kun on ollut ryhmässä, niin kaaos on ollut lähellä, Persson jatkoi.

Persson antoi lyhyen mutta ytimekkään viestin autoilijoille.