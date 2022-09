Norjan hiihtotähtien puheet toivat erikoisen reaktion Venäjällä – olympiavoittaja Veronika Stepanova esitteli hämmentävän teorian

– Johanneksesta ehkä tuntuu siltä, että ympärillä olevat ihmiset alkavat ajattelemaan eri tavalla. Se on jo askel oikeaan suuntaan. Tunnen muutoksen saamieni viestien sävyssä. On vähemmän ja vähemmän nimetöntä vihaa ja ulkomaalaiset ovat lopettaneet moralisoinnin. Sen sijaan viesti on se, että ikävöimme teitä venäläisiä, Stepanova sanoi MatchTV:lle Championatin mukaan.