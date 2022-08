Norjan dopingkriisi herättää kovia epäilyksiä – Marit Björgen kommentoi

Norjan yleisradioyhtiö NRK maalaa, että uutinen on saavuttanut massiivista huomiota Norjan rajojen ulkopuolella, ja norjalaisurheilijat ovat epäiltyinä joko suoraan tai epäsuorasti. Etenkin Venäjällä, joka on käymänsä Ukrainan sodan vuoksi suljettu kansainvälisestä kilpailusta, asiaa on puitu voimakkaasti .

Ex-johtaja nöyränä

– Meillä on ollut maastohiihdossa epäonnisia episodeja, ja muiden maiden on silloin helppo tarttua, kun he näkevät, että Norjan antidopinglainsäädännössä on tällaisia aukkoja, Löfshus sanoi.