Ultrapikamuodin myyntiin halutaan puuttua: "Tässä on Suomen kansan etu kyseessä myös"

Ultrapikamuodin myyntiin halutaan puuttua myös Suomessa. Yksi tapa vaikuttaa ostokäyttäytymiseen on markkinoinnin suitseminen, Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila sanoo.

Kiinalaisia halpaverkkokauppoja, kuten Temua ja Sheiniä, kuriin vaativa kansalaisaloite eteni eduskuntaan kesäkuussa kerättyään vaaditut 50 000 allekirjoitusta.

Krääsä talous kuriin -kansalaisaloitteessa vaaditaan, että eduskunta ryhtyy toimenpiteisiin ultrapikamuodin ja halpaverkkokauppojen aseman rajoittamiseksi Suomessa.

Aloitteen yksi vastuuhenkilö, Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila kertoo Viiden Jälkeen -ohjelman haastattelussa, että ultrapikamuotiyhtiöitä koskevat tällä hetkellä eri säännöt.

– Jos me, suomalainen yritys, tehtäisiin samanlaista markkinointia kuin Sheinin kaltaiset yhtiöt, meille tulisi bussilastillinen virkamiehiä oven taakse ja laittaisi ovet lukkoon.

– Heitä nämä säännöt ei koske.

Kurttilan mukaan ultrapikamuoti tappaa Suomen kansantalouden.

– Meillä on ollut valtavamäärä konkursseja esimerkiksi designtoimialalla, saneerauksia. Kauhean moni yritys tulee vielä liputtamaan tän asian.

– Jos toinen saa tehdä valtion tukemina tuotteita, ei maksa veroja, saa postikulut melkein ilmaisiksi, emme voi kilpailla sellaisella kentällä, jossa on aivan eri pelisääntöjä.

Lue myös: Temussa myydään väärennyttyjä Finlaysonin tuotteita

Tällä hetkellä kansalaisaloite on Kurttilan mukaan virkamiesten valmistelussa ja se menee kansanedustajien käsittelyyn syksyllä.

Kurttilalla onkin tällä hetkellä uskoa aloitteen mahdollisuuksin.

– Uskon aina ihmisen järkeen ja ymmärrykseen ja siihen, että tässä on hätä kyseessä eikä tämä ole enää leikin asia tämä kiinalaisten touhu.

– Uskon, että tässä saadaan suurin osa näistä 200 kansanedustaja ymmärtämään, että tässä on Suomen kansan etu kyseessä myös.

"Helpoin tapa puuttua asiaan"

Myös muualla on haluttu puuttua ultrapikamuotiin.

Ranskassa maan senaatti vastikään hyväksyi lakiesityksen, joka voimaan tullessaan puuttuisi ultrapikamuodin myyntiin muun muassa veroilla ja markkinointikielloilla.

Italiassa taas kilpailuviranomainen määräsi miljoonasakot ultrapikamuotiyritys Sheinin eurooppalaisista verkkosivuista vastaavalle yhtiölle, koska niiden katsottiin antaneen harhaanjohtavia väitteitä ympäristöystävällisyydestä.

Myös Kurttila kannattaa Ranskan ja Italian mallia puuttua tilanteeseen.

– Tuo on helpoin tapa puuttua asiaan, mitä Ranska ja Italia on tehnyt – markkinoinnin suitseminen.

Sen pystyy Kurttilan mukaan tekemään kansallisella tasolla ja EU ei siihen puutu.

– On tehty tupakanmainostamiskielto, alkoholin mainostamiskielto, aikoinaan [raha]pelejä on pantu aisoihin, eli pyritty rajoittamaan mainonnalla liiallista käyttöä tässä on ihan sama asia. Porukka menee sekaisin kun saa ostaa halvalla kopiotuotteita, jotka on tehty miten on tehty, Kurttila avaa.

"Herättää aika negatiivisia tunteita"

Kuluttajat ovat huomanneet ultrapikamuodin huonon laadun.

– Olen joskus tilannut puhelimen kuoria, en kyllä vaatteita, Samu Nurmi kertoo Viiden Jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Syynä sille, ettei Nurmi ole tilannut lainkaan vaatteita, on juuri laatu.

Laura Korhonen taas kertoo, ettei ole ikinä tilannut ultrapikamuotia.

– [Se] herättää aika negatiivisia tunteita. Itse suosin pitkäkestoista ja eettistä muotia, hän sanoo.