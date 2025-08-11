Adidasta syytetään kulttuurisesta omimisesta – suunnittelija pyytää anteeksi

Adidasta ja sen uutuuskenkien suunnittelijaa syytetään kulttuurisesta omimisesta.

Meksikolaiset viranomaiset syyttävät yhdysvaltalaista muotisuunnittelija Willy Chavarriaa ja Adidasta kulttuurisesta omimisesta, kertoo uutistoimisto AP.

The Oaxaca Slip-On -nimellä kulkeneet Adidaksen sandaalit ovat ammentaneet inspiraatiota perinteisistä meksikolaisista nahkaisista huarache-sandaaleista. Kyseisiä sandaaleita ovat perinteisesti valmistaneet Meksikon alkuperäiskansat.

Oaxacalla tarkoitetaan osavaltiota eteläisessä Meksikossa.

Meksikon viranomaiset kritisoivat

Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum on ollut yksi monista tahoista, jotka ovat virallisesti kritisoineet Adidaksen uutuuskenkiä.

– Suuret yritykset usein ottavat tuotteita, ideoita ja designeja alkuperäiskansoilta, hän kertoo ja jatkaa:

– Tutkimme asian oikeudellista puolta voidaksemme tukea heitä.

BBC:n mukaan Adidaksen sandaalit on valmistettu Kiinassa, eikä niiden suunnittelussa ole konsultoitu tai kreditoitu yhteisöjä, jotka ovat perinteisesti käyttäneet huarache-sandaaleja.

Monissa tuotteissa haetaan inspiraatiota alkuperäiskansoiltaShutterstock

Kulttuurinen appropriaatio eli kulttuurinen omiminen tarkoittaa jonkin kulttuurin elementtien, kuten tapojen, symbolien tai esineiden, omimista ja käyttämistä toisessa tyypillisesti valta-asemassa olevassa kulttuurissa ilman ymmärrystä tai kunnioitusta niiden alkuperäistä merkitystä kohtaan.

Erityisen ongelmallista kulttuurinen omiminen on, kun omittu elementti on sidoksissa tiettyyn vähemmistökulttuuriin tai sillä on syvällinen historiallinen tai uskonnollinen merkitys.

Meksikon kulttuuriministerin sijainen Marina Nunezin mukaan Adidas on jo ottanut yhteyttä Oaxacan viranomaisiin keskustellakseen plagioinnin kohteeksi joutuneille ihmisille hyvittämisestä.

Adidas pahoittelee

Adidas kertoo BBC:lle lähettämässään tiedotteessaan tunnistavansa ja arvostavansa Meksikon alkuperäiskansojen kulttuurista rikkautta ja käsityöperinteen merkitystä.

– Oaxaca Slip-On sai inspiraationsa Oaxacasta kotoisin olevasta designista, jonka juuret löytyvät kylästä nimeltä Hidalgo Yalálag. Tarjoamme virallista anteeksipyyntöä ja vahvistamme uudelleen sitoutumisemme yhteistyöhön Yalálagin yhteisön kanssa dialogilla, joka kunnioittaa heidän kulttuurillista perintöään, tiedotteessa julistetaan.

Mainoskuvat mustista sandaaleista on jo poistettu Adidaksen ja Chavarrian sosiaalisesta mediasta.

Suunnittelija Chavarria kertoo olevansa "syvästi pahoillaan". Chavarria kertoo, että hänen tarkoituksenaan oli kunnioittaa kengillä Oaxacan alueen henkistä ja kulttuurillista perintöä, ja hän pahoittelee, ettei yhteistyötä tehty.

– Paikan kauneus ja kestävyys on aina inspiroinut minua. Minulle nimenä Oaxaca ei ole vain sana, se on elävä kulttuuri ihmisineen ja historioineen, hän lausui.

Chavarria oli Calvin Kleinin vanhempi varatoimitusjohtaja ja suunnittelija aina vuoteen 2024 asti.

Lähteet: AP ja BBC