Dramaattinen hiustrendi jakaa mielipiteitä – tällainen on meduusa: "Kuin lapseni olisi päässyt käsiksi saksiin..."

New York Post uutisoi sosiaalisessa mediassa trendaavasta hiustyylistä, meduusasta. Kyseessä on voimakkaasti kerrostettu kampaus, jossa suurin osa kerrostetuista hiuksista leikataan seurailemaan leukalinjaa. Taakse jätetään muutamia pitkiä suortuvanpätkiä, joiden on tarkoitus muistuttaa meduusoiden pitkänhuiskeita lonkeroita.