



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Jättitiedote ravisuttaa kiekkokansaa, onko SM-liigan tulevaisuus todella vaakalaudalla? – "Tämä herättää kaikki" 11:25 Uusi jääkiekkoliiga suunnitteilla – Karri Kivi ja Teemu Niikko kertovat, mitä se tarkoittaa SM-liigan kannalta. Julkaistu 40 minuuttia sitten Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi @RikuHellanto MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko ja MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kommentoivat MTV Uutiset Livessä maanantain suurta kiekkouutista. Suomalainen urheilu- ja jääkiekkoväki havahtui maanantai-iltapäivänä suureen uutiseen, kun Tapparan entisen puheenjohtajan Heikki Penttilän yritys Causabon Oy julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin Suomeen suunniteltavasta uudesta jääkiekkoliigasta. Lue myös: Jätti-ilmoitus! Uusi jääkiekkoliiga suunnitteilla Suomeen Tiedotteen taustalla on pitkään umpikujassa ollut SM-liigan ja suomalaisen jääkiekkoilun sarjajärjestelmäuudistus. Joukko SM-liigaseuroja on valmis perustamaan uuden kiekkoliigan, jos SM-liigaa ei uudisteta rajusti. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kiven mukaan maanantainen tiedote on hänen tähänastisen elinaikansa kovin kiekkouutinen. – Olen syntynyt vuonna 1970. Tämä on isoin päätös, mikä on omalle kohdalleni tullut. Itse olen ollut jo pari viikkoa siinä fiilingissä, että nyt saattaa tapahtua jotain. Tätä on yli vuosi vatvottu, Kivi pohjustaa. – Viime helmikuussa oli tämä noin sadan henkilön ryhmä, joka tuli siihen johtopäätökseen, että joukkueita pitää vähentää, eikä mitään ole tapahtunut. Oma tuntuma on se, että nyt se tapahtuu tai siellä on nyt pari päivää aikaa miettiä, tuleeko mitään. Mutta se tapahtuu. Ei missään tapauksessa puhuta viikoista, vaan ihan tämän viikon asioista. Enemmän rupeaa kallistumaan siihen, että muutos on alkanut, Kivi sanoo.





Teemu Niikko ja Karri Kivi puivat uuden suomalaisen jääkiekkosarjan suunnittelutiedotetta | MTV Uutiset

MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko on Kiven kanssa samoilla linjoilla siitä, että sarjajärjestelmän muutos on tavalla tai toisella vääjäämätön. Niikko kuitenkin uskoo, ettei uuden kiekkoliigan perustaminen ole vielä kiveen hakattu päätös.

– Minäkin uskon, että jotain tapahtuu, mutta tapahtuuko mitään radikaalia uuden sarjan perustamista, jää vielä nähtäväksi. Muutospaine SM-liigan ympärillä on ollut jo pitkään, Niikko huomauttaa.

– Se on käynyt selväksi, että muutos tulee kyllä. Näin ei jatketa, miten tällä hetkellä mennään. Kysymys on enää siitä, että tehdäänkö se muutos yhdessä yksimielisesti liigaseurojen kanssa vai pitääkö sitten tehdä näin kovia korjausliikkeitä, mihin tämänpäiväisellä tiedonannolla viitataan. Mielestäni otsikot siitä, että SM-liiga tuhoutuu, ovat vielä ennenaikaisia.

SM-liigan mahdollinen sarjauudistus ei ole edennyt kulisseissa viime kuukausina lainkaan. SM-liigan on määrä tehdä päätöksiä sarjajärjestelmästä marraskuun yhtiökokouksessaan, jossa neuvottelupöydällä on ainakin SM-liigan joukkuemäärä ja pudotuspelien tulonjako.

– Tämä on jakanut hyvin vahvasti esimerkiksi SM-liigaseurojen näkemykset. On olemassa suurten ryhmä, joka haluaisi radikaaleja muutoksia – ennen kaikkea pudotuspelien tulonjakoon, mutta myös joukkuemäärään SM-liigassa. Sitten on pienten ryhmä, joka on ihan tyytyväinen nykymalliin. Sitten on keskisuuria seuroja, jotka ovat vähän siinä välissä, eikä ole muodostanut oikein selkää kantaakaan, Niikko selventää.

Uhkana on, että pienemmät, nykymalliin tyytyväiset seurat torppaavat äänioikeudellaan mahdolliset muutokset, mikä on saanut suuremmat SM-liigaseurat reagoimaan jämäkästi.

Niikko uskoo, että maanantainen tiedote voi olla suurien seurojen tapa painostaa muutosvastaisia SM-liigaseuroja äänestämään uudistusten puolesta.

– Tämä toimii varmasti myös tietynlaisena painostuskeinona. Tämä viimeistään herättää kaikki SM-liigatoimijat siihen, että tässä voi oikeasti olla radikaaleja muutoksia edessä, jos tätä ei nyt yhdessä hoideta maaliin, Niikko sanoo.

– Varmaa ei missään tapauksessa vielä tämän perusteella ole se, että SM-liiga sellaisenaan loppuisi ja tulisi joku uusi sarja. Voi olla, että tulee tai voi olla, että kuukaudessa saadaan tämän tiedotteen myötä vauhtia näihin yhteisiin neuvotteluihin.

Katso MTV Uutiset Liven jääkiekkokeskustelu päivän polttavasta aiheesta kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.