MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko ja MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kommentoivat MTV Uutiset Livessä maanantain suurta kiekkouutista.
Suomalainen urheilu- ja jääkiekkoväki havahtui maanantai-iltapäivänä suureen uutiseen, kun Tapparan entisen puheenjohtajan Heikki Penttilän yritys Causabon Oy julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin Suomeen suunniteltavasta uudesta jääkiekkoliigasta.
Tiedotteen taustalla on pitkään umpikujassa ollut SM-liigan ja suomalaisen jääkiekkoilun sarjajärjestelmäuudistus. Joukko SM-liigaseuroja on valmis perustamaan uuden kiekkoliigan, jos SM-liigaa ei uudisteta rajusti.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kiven mukaan maanantainen tiedote on hänen tähänastisen elinaikansa kovin kiekkouutinen.
– Olen syntynyt vuonna 1970. Tämä on isoin päätös, mikä on omalle kohdalleni tullut. Itse olen ollut jo pari viikkoa siinä fiilingissä, että nyt saattaa tapahtua jotain. Tätä on yli vuosi vatvottu, Kivi pohjustaa.
– Viime helmikuussa oli tämä noin sadan henkilön ryhmä, joka tuli siihen johtopäätökseen, että joukkueita pitää vähentää, eikä mitään ole tapahtunut. Oma tuntuma on se, että nyt se tapahtuu tai siellä on nyt pari päivää aikaa miettiä, tuleeko mitään. Mutta se tapahtuu. Ei missään tapauksessa puhuta viikoista, vaan ihan tämän viikon asioista. Enemmän rupeaa kallistumaan siihen, että muutos on alkanut, Kivi sanoo.