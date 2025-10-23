SM-liigan jumiutunut sarjauudistus puhutti torstaiaamuna Huomenta Suomeen kokoontunutta Kiekkoraatia.

MTV Urheilu uutisoi keskiviikkona, että Tapparan, TPS ja HIFK:n muodostama kolmikko on saanut vaatimuksilleen tukea muista suuremmista liigaseuroista. Jos ryhmittymä ei saa marraskuun yhtiökokouksessa läpi uudistuksia SM-liigan sarjamalliin ja pudotuspelien tulonjakoon, seurat voivat äärimmäisessä tapauksessa olla valmiita jopa irtaantumaan Liigasta ja perustamaan oman sarjansa.

Tämä saattaisi käynnistää ketjureaktion ja romuttaa koko nykyisen sarjan. Samaan aikaan osa pienemmistä seuroista haraa uudistusta vastaan.

Tilanne huolettaa Huomenta Suomen Kiekkoraadissa torstaiaamuna olleita MTV Urheilun selostaja Jani Alkiota, asiantuntija Karri Kiveä ja toimituspäällikkö Teemu Niikkoa.