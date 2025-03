Seurapomot jyrähtävät SM-liigan kulissipelistä – suurten himoitsema mullistus törmännyt vastarintaan

Neljän seuran aloittama selvitystyö suomalaisen huippukiekon sarjajärjestelmästä yllätti SM-liigassa. MTV Urheilun haastattelemat seurapomot arvioivat syitä irtioton taustalla.

– Jos joku haluaa soutaa kaksilla airoilla, siitä vain.

HIFK:n, Tapparan, TPS:n ja Jokerien aloittama oma selvitystyö suomalaisen huippukiekon sarjajärjestelmästä hämmästyttää SM-liiga-seuroissa. Osa puhuu asiasta varovaisesti, mutta myös suoria näkemyksiä kuuluu.

MTV Urheilu haastatteli SM-liigan seurapomoja selvittääkseen, millä mielellä uutinen selvitystyöstä otettiin vastaan, ja mitä vaikutuksia sillä on tulevaan.

Selvitystyön aloittaminen yllätti.

Jarmo Kekäläiseltä tilattu selvitystyö tuli julki, kun seurat tiedottivat siitä viime viikon tiistaina. SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä kertoi aiemmin MTV Urheilulle, ettei hänellä ollut ennakkotietoa selvitystyöstä. Samaa sanovat MTV Urheilun haastattelemat seurapomot.

Yksi kertoo, että seurat saivat tiedon asiasta vuorokautta ennen nelikon ulostuloa.

– Jos se tieto ei olisi vuotanut Liigan muiden seurojen tietoon, olisi käynyt niin, että me olisimme lukeneet siitä lehdestä, seurapomo sanoo.

"Erikoinen ajankohta"

Neljän seuran selvitystyön ajankohta ihmetyttää.

SM-liigalla on käynnissä oma selvitystyönsä, jonka pohjalta on määrä tehdä ratkaisuita sarjajärjestelmän tulevaisuudesta. Helmikuussa pidettyä seminaaria asian tiimoilta on pidetty onnistuneena. SM-liiga on lähettänyt seuroilla kyselyt, jossa syväluodataan niiden kantoja tulevaisuuden järjestelmään.

– Ehkä se vähän yllättää, kun on juuri valittu uusi puheenjohtaja (Jyrki Seppä), joka on aika määrätietoisesti tarttunut tulevaisuusasioihin. Onko se (toinen selvitys) nyt ihan tarpeellista juuri tässä kohtaa, yksi seurapomo hämmästelee.

– Jos ajatellaan positiivisesti, tuleepahan vähän laajempi näkemys eri kulmista.

Kaikkia suurten seurojen Jarmo Kekäläiseltä tilaama selvitys ei kuitenkaan vakuuta, vaikka Kekäläisellä on puolustajansakin.

– Minun mielestä kysymys on vähän siitä, että jos lihateollisuus tekisi tutkimusta siitä, mitä lihansyönnille pitäisi tehdä, niin lopputulos olisi tietysti sen näköinen.

Eräs seurapomo tuumii kuitenkin, ettei ole liiemmin huolestunut nelikon irtiotosta.

– Yritysmaailmassa muuallakin yrityksillä on mahdollisuus tehdä selvityksiä joko yksin tai yhdessä. SM-liigassakin noilla neljällä seuralla. Varmaan heillä joku tarkoitus siinä on. Kyllä heitä sitoo ihan saman osakassopimus kuin meitä muitakin.

10 joukkueen sarjalle vastustusta?

HIFK, Tappara, TPS ja Jokerit kertoivat tiedotteessaan, ettei niiden tavoitteena ole sotkea SM-liigan selvitysprosessia omalla selvityksellään. Tarkoituksena on "lisätä kaikkien ymmärrystä selvittämällä laaja-alaisesti 10+10-mallin, että muiden mahdollisten mallien etuja ja haasteita".

Perustelut eivät täysin vakuuta seurajohtajia.

Yksi heistä näkee irtioton tehneen nelikon ajavan kymmenen joukkueen a-liigaa, joka ei hänen mukaansa kuitenkaan olisi saamassa riittävää kannatusta muiden SM-liiga-seurojen joukossa.

Selvitystyöllä haettaisiin omaa näkemystä tukevaa kantaa.

– Vaikuttaisi siltä, että tämän nelikon näkökulmasta se lopputulos, joka sen (Liigan selvitys-) prosessin myötä olisi tulossa, ei käy, hän sanoo.

– Selkeä enemmistön kanta olisi se, että missään nimessä ei sovi ajatus siitä, että se kymmenen seuraa olisi a-sarjassa. Se ei ole vaihtoehto. Mutta se ei tälle nelikolle käy. Luulen, että tämä (Kekäläiseltä tilattu selvitys) on ennen kaikkea reaktio siihen.

Seurapomo näkee, että suuria seuroja ajaa toimintaan raha, jota ei haluta jakaa liian monien kanssa.

– Ymmärrän, että näitten tiettyjen toimijoitten näkökulmasta kysymys on rahasta, ja siitä minkä porukan kanssa ne rahat jaetaan. Ja kymmenen (seuraa) on vähemmän kuin 12, hän sanoo.

– Luulen, että se yleinen kanta on tällä hetkellä se, että se kymmenen ei ole kenenkään muitten mielestä vaihtoehto kuin näitten neljän.

Myös toinen seurajohtaja arvioi, ettei kymmenen joukkueen a-liiga saisi tällä hetkellä kummoista kannatusta. "En ainakaan tiedä, kenen intresseissä se olisi tällä hetkellä", hän sanoo.

– Tietysti, jos olisi selvillä kaikki tulonjaot, että menisi vaikka a- ja b- liigalle samalla lailla, en tiedä vastustettaisiinko sitten, hän sanoo.

– Kyllä se aika vähältä kuulostaa, jos ajattelee että nyt on 16. Voisi ajatella, että siinä on kuusi vastaääntä heti valmiksi, toinen kommentoi.

Yksi seurapomo pohtii, onko selvitystyön taustalla suurempi suunnitelma.

– Jos pitäisi arvata, miksi on käynnistetty tällainen toinen selvitystyö, en ihmettelisi, jos se koskisi liitosta erillistä ihan omaa sarjaa. Jotenkin tuntuisi, että jos jotain loogista järkiperustetta yrittää keksiä, se voisi olla yksi.

Jääkiekon SM-liiga laajeni täksi kaudeksi 16 joukkueen sarjaksi. Selvitystyö tulevan sarjajärjestelmän pohjaksi on käynnissä.Tomi Natri /All Over Press

Kärsiikö luottamus?

Nelikon toimille löytyy kuitenkin myös ymmärrystä.

Yksi seurajohtaja sanoo, että SM-liigan kehittäminen on jäänyt ajasta jälkeen. "Ylidemokraattinen" tapa toimia on jarruttanut kehitystä.

– On menty vähän kuin armeijameiningillä, että se viimeinenkin taapertaja pysyy mukana. Se on haitannut eteenpäin menemistä ja kehittymistä. Ymmärrän kyllä siinä mielessä niin sanottujen isojen seurojen, onko ne sitten irtiottoja vai isompia kehittämishaluja, hän sanoo.

Osa seurapomoista sanoo, että SM-liigan osakkaiden välillä riittää näkemyseroja.

– Ainahan tuo yhteisö on ollut, jos ei nyt eripurainen, niin erimielinen. Siinä on niin erilaisia intressejä eri kaupungeilla, eri seuroilla. Asioita kuitenkin aika vahvasti aina katsotaan omien värilasien läpi. Kyllä ne monesti verhotaan sellaiseen yleisen kehityksen ja yleisen hyvän agendan alle, mutta yleensä aika vahva on sen kaupungin ja seuran intressi taustalla.

Osa MTV Urheilun haastattelemista seurajohtajista uskoo neljän seuran sooloilun jättävän jälkensä SM-liigaan. Jakolinjat niin sanottujen suurten ja pienten välillä voivat syventyä.

– Tässä on ollut näitä tämän tyyppisiä käänteitä. Aina sitä luottamusta rakennetaan ja sitten se aina tipahtaa. Sitten sitä rakennetaan ja sitten se aina tipahtaa. Kyllä tämä jälkensä jättää, ei sitä käy kiistäminen. Mutta ei tämä nyt maailman suurin asia ole, yksi seurapomo sanoo.

"Ei heitetä ketään luiskaan"

SM-liiga odottaa omaa selvitystyötään varten seuroilta vastauksia maaliskuussa. Työn tuloksien pitäisi olla valmiina kevään aikana.

– Oma lähtökohtani on ollut se, kun on puhuttu näistä muutoksista, että niitä sopimuksia mitä on, on kunnioitettava. Jos joku tästä heivataan veke, täytyy pitää huoli, että ei heitetä ihmisiä kuiluun, yksi seurapomo toteaa tulevasta mallista.

– Se, että todettaisiin vain, että vedetään matto jalkojen alta, se ei oikein minun mielestäni ole vaihtoehto. Mitä tahansa tehdään, pitää olla riittävät siirtymäajat ja siinä turvataan, että ei heitetä ketään luiskaan.

Vaikka erimieliisyyksiä SM-liigassa riittää, uskoo seurapomo, että sopimukseen lopulta päästään.

– Tämä on eksistentiaalinen kysymys monelle toimijalle, että ehkä se keskustelu kuuluukin käydä sillä tasolla, että muistetaan kyse olevan täysin ratkaisevasta asiasta tulevaisuuteen.