Näin SM-liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen vastasi MTV Urheilun kysymyksiin torstain pitkässä Tulosruudussa:

Mitä tapahtuu, jos marraskuun yhtiökokouksessa ei löydy vaadittavaa kahden kolmasosan enemmistöä tälle uudistukselle?

– Tietysti jos millekään uudistukselle ei löydy riittävää kannatusta, silloin nykyinen järjestelmä jää voimaan. Se on lähtökohta.



Jos yhteistä säveltä ei kuukauden kuluessa löydy, onko mahdollista, että näitä päätöksiä voitaisiin edelleen siirtää eteenpäin?

– Varmasti teknisesti se olisi mahdollista, mutta uskon kuitenkin, että aika tiimalasissa alkaa olla lopussa ja paine on siirtyä eteenpäin.



Jos puhutaan ensi kaudesta, johon uudistuksia tähdätään, onko tässä kohtaa sinne ylipäätään mahdollista uudistuksia vielä tehdä?

– Toki se on mahdollista, mutta sitten tietysti pitää miettiä, missä laajuudessa muutoksia voidaan tehdä. Se voisi tarkoittaa sitä, että niitä jouduttaisiin ajamaan sisään kahdessa eri vaiheessakin.



Jos puhutaan pöydällä olevasta muutosmallista, mitä siihen sisältyy, mistä päätetään?

– Tietysti en ihan tarkasti mene yksityiskohtiin, mutta viestittiin jo aikaisemmin, että tällä hetkellä pöydällä on mallit, joissa puhutaan sarjan joukkuemäärän kaventamisesta. Toki siihen silloin liittyy myös toinen sarjataso. Ollaan koko ajan puhuttu siitä, että kaksi ylintä sarjatasoa ovat olleet tämän työn fokuksessa jo ihan alkuvuodesta lähtien.

– Toki varsinaisten sarjamuotojen ja miten pelataan -mallien lisäksi siinä on siirtymäajat, siirtymätavat, karsintamallit ja erilaiset taloudelliset mekanismit ja niihin liittyvät yksityiskohdat.



Jos todella kävisi niin, että osa seuroista ei suostuisi jatkamaan nykymallilla, vaan toteuttaisi uhkaukset ja lähtisi sarjasta, mitä se käytännössä tarkoittaisi?

– Kyllä minä näen, että se olisi erittäin vahingollinen tilanne ja varmasti muuttaisi tätä koko järjestelmää, tekisi sille hallaa. Toki se täytyy sanoa, että Liigasta irtautuminen on mahdollista. Se on aivan totta. Vaikutuksien mallintamiseksi, mitä kaikkea siinä voi olla, pitäisi ymmärtää laajus, missä määrin joukkueita olisi irtautumassa Liigasta ja missä ajassa. Ne toki vaikuttavat, mutta mahdollista irtautuminen on, ja se on hyvä tiedostaa.



Liigan toimitusjohtajana, kun tätä prosessia seuraat, mikä sinun näkökulmastasi olisi suomalaisen jääkiekon kokonaiseun kannalta tässä kohtaa järkevintä?

– Lähtisin oikeastaan siitä, että helmikuussa melkein sata suomalaista jääkiekkovaikuttajaa kokoontui pohtimaan suomalaisen huippujääkiekon tulevaisuutta. Kyllä siellä kokouksessa oli varsin yksimielinen näkemys siitä, että muutosta tarvitaan.

– Tuon pohjan päälle lähtisin rakentamaan ajatellen suomalaisen jääkiekon kokonaisetua. Tärkeitä asioita siinä ovat kilpailukyky Euroopassa, kansainvälisillä jääkiekkokentillä, kilpailullisuuden lisääminen ja kehittäminen Suomessa eri sarjatasojen välillä, ja taloudelliset asiat. Kyllä meidän täytyy lähivuosina saada tämän liiketoiminta kannattavaksi.

