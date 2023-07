Jättiseuran kutsu yllätti suomalaistähden – yksi asia kävi nopeasti selväksi: "Minun ei kannattaisi mennä mukaan"

/All Over Press

Omaa peliä

Kokemus on ollut Euroopassa ammattilaisena pelanneelle Jantuselle mieluisa ja mielenkiintoinen. NBA:ssa, vaikka kesäliigasta kyse onkin, kaikki on isoa.

– Kentällä on ollut ihan hauskaa. Meitä on 15 pelaajaa, en tiedä onko moni pelannut yhdessä aiemmin, mutta minulle ovat tuntemattomia äijiä. Vähän pitää totutella ja päästä samalle sivulle pelaamisessa.

"Aivan eliittiurheilijoita"

– Joku päivä lounaan jälkeen Chris Paul tuli vastaan. Siellä se hengasi hallilla. Ne vetävät omia treenejä totta kai. Tosi hyvin otti vastaan, jutteli ja kysyi, miten menee ja miltä tuntuu. Tunnistin totta kai kuka hän on, mutta ei siinä näkynyt status, että on suurimpia tähtiä sarjassa.

Parempana takaisin

Ensi kauden pelipaikka Jantusella on vielä epäselvä. Sopimus Trevison kanssa umpeutui, eikä uutta ole solmittu Italiaan tai muuallekaan. Paluu Trevisoon on kuitenkin mahdollinen. Myös Pohjois-Amerikan kentät kiinnostaisivat.

– Joukkueissa on 15–18 äijää, kaikki haluavat antaa näytöt, ja monelle on se hyökkäyspään pelaaminen ja pisteiden tekeminen, mikä on näyttöjen antoa. Välillä on vähän tungosta siihen, kuka saa käsitellä palloa ja ottaa heiton. Minä yritän sitten vähän... Jonkun pitää saada se peli rullaamaan. Viisi äijää ei voi ottaa samassa hyökkäyksessä heittoa.