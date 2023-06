Susijengi esillä NBA:ssa – päävalmentaja luotsaa Markkasen seuraa, luottopelaaja mestarin paitaan

Tuovi, 36, on liittynyt suomalaistähti Lauri Markkasen edustaman NBA-seuran Utah Jazzin kesäliigajoukkueiden valmennusjohtoon. Tuovi lensi Salt Lake Cityyn heti NBA:n varaustilaisuuden jälkeen ja palaa Suomeen heinäkuun puolivälissä.

–Utah Jazzin organisaatiolle ja päävalmentajalle Will Hardylle suuri kiitos tästä mahdollisuudesta. Tämä on myös osoitus siitä, miten hyvät suhteet meillä Susijengissä on Utah Jazzin suuntaan, Tuovi kommentoi Suomen koripalloliiton tiedotteessa.