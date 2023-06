Lauri Markkasen seura teki ryöstöretken – suomalaistähden vierelle 125 miljoonan dollarin mies

Tunnistatko Lauri Markkasta uudesta armeijakuvasta? Tällaisena et ole suomalaistähteä nähnyt

Lauri Markkanen saa vierelleen kovan luokan lahjakkuuden ensi kaudeksi, kun Utah Jazz teki pelaajakaupan Atlanta Hawksin kanssa. Salt Lake Cityyn saapuu Markkasen ikätoveri John Collins , joka on lupaavan NBA-uransa alun jälkeen jäänyt polkemaan paikalleen Atlantassa.

– Kun Jazz jatkaa kasvuaan ja uudelleenrakentamistaan, hänen hankkimisensa ei maksanut käytännössä mitään, The Athletic arvioi vaihtokauppa-analyysissään .

The Athleticin arviossa Jazz sai kaupasta kiitettävän A:n, kun taas Hawksille lyötiin kaupasta F+, joka on amerikkalaisin kouluarvosanoin käytännössä hylätty.