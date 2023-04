Susijengin 18-vuotias suurlupaus saa huiman näytönpaikan NBA-kykyjenetsijöiden edessä – "Merkitsee todella paljon"

Sateisesta Tualatinin nukkumalähiöstä Portlandin keskusta-alueen eteläpuolelta löytyy teollisuusalueelta näyttäviä rakennuksia, joiden keskeltä paljastuu miesten koripallon NBA:ssa pelaavan Portland Trail Blazersin moderni harjoituskeskus.

Tällä viikolla harjoituskeskuksen parkettia ovat kuluttaneet NBA-tähtien Damian Lillardin ja Jusuf Nurkicin sijaan 2004- ja 2005-syntyneitä nuoria naisia ja miehiä, jotka kuuluvat ikäluokissaan maailman parhaisiin koripalloilijoihin ympäri maailmaa. Ja yksi heistä on suomalainen Miro Little, 18.

Kyse on vuosittain tietylle ikäluokalle järjestettävästä Hoop Summit tapahtumasta, jossa kohtaavat Yhdysvaltojen ja muun maailman joukkue. Ottelu pelataan varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa kello 5 alkaen.

Yhdysvaltojen koripalloliiton organisoimaa tapahtumaa on järjestetty vuodesta 1995 lähes vuosittain. Tänä vuonna pelataan ensimmäistä kertaa myös naisten ottelu.

Suomalaisista tapahtumaan on aiemmin osallistunut Petteri Koponen vuonna 2007. Myös Teemu Rannikko ja Lauri Markkanen saivat kutsun, mutta he eivät osallistuneet.

Tapahtuman yhteistyökumppani on urheiluvälinejätti Nike, mikä selittänee ottelun pelaamisen vuodesta 2008 lähtien Portlandissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Portlandin länsipuolella Beavertonin lähiössä.

"Olen nauttinut ja jengissä hyvä fiilis"

Harjoitusten lopulla miesten muun maailman joukkueeseen valittu Miro Little keskustelee pitkään joukkuetta valmentavan Kaleb Canalesin kanssa.

– Kävimme läpi valmentajan kanssa läpi, miten leiri on mennyt ja kävimme myös läpi takamiehen ja pelintekijän hommia. Hän tykkää siitä, miten olen pelannut ja sanoi, että jatka samalla energialla, millä olen tämän leirin tähän asti vetänyt, Little kertoo STT:lle harjoitusten jälkeen.

Little kertoo leirin sujuneen hyvin.

– Leiri alkoi hyvin ja on jatkunut myös hyvin tähän mennessä. On ollut tosi hauskaa pelata täällä ympäri maailmaa tulleiden pelaajien kanssa. Olen nauttinut tästä, ja meillä on hyvä fiilis jengissä. Kaikki ovat kavereita keskenään, ja se näkyy myös kentällä.

Pelaajien yhteinen kieli kentällä on englanti, mutta passeissa lukee Suomen lisäksi muun muassa Kanada, Etelä-Sudan, Jamaika, Kreikka, Guinea, Nigeria, Ranska, Australia, Senegal ja Kamerun.

– Tämä leiri merkitsee minulle todella paljon. Maailmasta on 12 pelaajaa valittu 2004- ja 2005-syntyneitä, niin on tosi hieno saavutus omasta mielestäni, kun olen saanut kutsun tänne leirille. Täytyy kentällä vielä näyttää, että osaa pelata koripalloa.

Pelaajatarkkailijat seuraavat herkeämättä

Nuorten ei tarvitse harjoitella keskenään, sillä kahden harjoituskentän ympärille on järjestelty tuoleja, joilla istuu satakunta ihmistä. Heistä lähes 95 prosenttia on eri-ikäisiä miehiä, joista suurimmalla osalla on pelaajatarkkailijan akkreditointipassi kaulassa. He tekevät papereihinsa muistiinpanoja pelaajien suorituksista.

Pelaajatarkkailijat yrittivät löytää pelaajia NBA-joukkueisiin, ja esimerkiksi Little on kertonut avoimesti sarjan olevan tavoitteenaan. Siksi kuluva viikko ja sunnuntaiaamun ottelu ovat tamperelaiselle tärkeitä.

– Kyllä tänne leirille pääseminen ja täällä oleminen ovat isoja asioita isossa kuvassa. Täällä on joka joukkueesta joku katsomassa, miten harjoittelen ja käyttäydyn. He siis seuraavat kehonkieltä pääasiassa. Samaan aikaan tämä leiri on vain pieni osa sitä unelmaa ja tässä on paljon töitä vielä edessä.

Toukokuussa 19 vuotta täyttävä pelinjohtaja on rakentanut uraansa huolella. Suomessa Little aloitti uransa Tampereen Pyrinnössä ja siirtyi sitten Helsingissä Mäkelänrinteen lukion HBA Märsky -joukkueeseen. Viime kesänä Little oli Suomen miesten maajoukkueessa EM-kisoissa. Tämän vuoden Little on pelannut ja opiskellut Sunrise Christian Academyn lukiojoukkueessa Kansasin osavaltiossa.

Lukio päättyy reilun kuukauden päästä, ja ensi syksynä on edessä yliopisto-opintojen ja pelaamisen aloittaminen Baylorin yliopistossa Texasissa.

– Se oli mielestäni helppo valinta loppujen lopuksi. Se on korkeasti arvostettu yliopisto. Ja varsinkin ne ihmissuhteet, jotka sain luotua valmentajien ja muiden pelaajien kanssa, niin niistä ei voi päästää irti.

Pelaamisen ohella edessä on myös opiskelua, mutta nuorukaisen opintosuunta on vielä auki.

– Ensimmäinen asia, jota haluan opiskella, on bisneslinja. Mutta saa nähdä, koska tässä on muitakin vaihtoehtoja vielä jäljellä.

Opin vuosi takana

Kuluva kausi on ollut uuden opettelua. Oppia on tullut niin koripallokentällä kuin sen ulkopuolella.

– Yksi vastaan yksi pelaaminen on ihan eri tasolla täällä kuin Euroopassa tai Suomessa. Isoin asia, jonka olen oppinut, että olen tiukempi pallon kanssa. Olen oppinut pelaamaan pienemmässä tilassa isompia pelaajia vastaan.

Little kertoo Yhdysvalloissa vietetyn vuoden auttaneen paljon tulevaa elämää yliopistossa. Sunrise Christian Academyn kotikaupungissa Kansasin Wichitassa Little on asunut samassa asunnossa kahden muun pelikaverinsa, yhden apuvalmentajan ja yhden opettajan kanssa.

Kun toisen polven koripalloilijalta kysyy, onko tämä kausi vastannut odotuksia, vastaus tulee empien ja miettien.

– Joo ja ei. Ei, kyllä se on. On ollut siisti kausi, ja olen todella kiitollinen, että sain tämän mahdollisuuden tulla pelaamaan Yhdysvaltoihin ja niin hyvään lukioon.

Tarkemmin kysyessä selviää, että myös vastoinkäymisiä on ollut – pitkälti privaattielämän puolella.

– Isoin asia on ollut, että vaikka kuinka paljon koripallo rakastan ja sen takia olen tänne tullut, niin kyllä tässä tulee perhettä ja kavereita ikävä Suomessa. Isot terveiset sinne kaikille. Kyllä minä heitä ikävöin myös.

Heittotaito kehittynyt

Little listaa muutamia pelillisiä asioita, joissa hän on kehittynyt. Isoja kehitysaskelia on tapahtunut ilman palloa pelaamisessa, mutta myös muussakin.

– Ilman palloa pelaaminen on todella tärkeätä. NBA:ssa mihin tahansa joukkueeseen meneekin, niin siellä aina tulee olemaan valmiiksi yksi tai useampi tähtipelaaja ja silloin joutuu olemaan myös ilman palloa. Ei voi aina olla pallon kanssa, ja se on ollut myös tärkeä taito oppia tämän vuoden aikana.

Lisäksi Little listaa myös menneensä eteenpäin yksi vastaan yksi -tilanteissa ja pallottomana liikkumisessa.

– Heittotaitoni on myös kehittynyt omasta mielestäni todella paljon. Siinä olen ottanut ison askeleen tänä vuonna.

Suomessa Littleä on pidetty fyysisenä pelaajana, ja hän vakuuttaa pelanneen myös Yhdysvalloissa edelleen fyysisesti ja kovaa.

– Mutta kun katson tässä ympärilleni, niin aika isoja äijiä on lisäkseni pelaamassa.

Haastattelupäivän aamuna Yhdysvalloissa ja Suomessa on kerrottu Suomen tunnetuimman koripallotähden Lauri Markkasen aloittavan varusmiespalveluksensa huhtikuussa tai kesäkuussa. Littlen ei sitä tarvitse miettiä.

– Minulla on kaksoiskansalaisuus, ja minulla on diabetes, joten jos olen oikein ymmärtänyt, niin minun ei diabeetikkona tarvitse mennä armeijaan. Jos en olisi diabeetikko, niin totta kai kävisin armeijan.