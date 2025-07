NBA-tähti pidätettiin

TMZ-sivuston mukaan koripalloilija Marcus Morris on pidätetty petoksesta epäiltynä Floridassa.

13 vuotta NBA:ssa pelannut veteraanipuolustaja pidätettiin sunnuntaina Broward Countyssa, jossa viranomaiset julkaisivat myös hänestä ottamansa pidätyskuvan.

– Sanamuoto on hullu, Morris jakoi viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan päivityksessä.

– Hitto vieköön, tuolla rahasummalla he nolostuttavat sinut lentokentällä perheesi kanssa. He saivat teidät todella luulemaan, että tein jotain petosta... Voin vain sanoa, että tästä on opittu.

Morris vapautettiin aiemmin pahoinpitelysyytteistä, jotka liittyivät väitettyyn tappeluun vuonna 2015.

Houston Rockets varasi Morrisin vuoden 2011 NBA:n varaustilaisuudessa numerolla 14.

Hän pelasi viimeksi kaudella 2023–24. Tuolloin hän aloitti kautensa Philadelphia 76ersissa, mutta siirtyi keväällä 2024 Cleveland Cavaliersin riveihin loppukauden mittaisella sopimuksella.

Morris on tehnyt 832 otteluun keskimäärin 12,0 pistettä ja ottanut 4,4 levypalloa.