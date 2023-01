Lauri Markkanen paljastaa supervireensä taustat – tämä on muuttunut aiemmilta NBA-kausilta: "Se on auttanut paljon"

LUE MYÖS: Lauri Markkanen johdatti Utahin tärkeään voittoon

Uuden ympäristön ohella 25-vuotiaan koripalloilijan ulkoinen olemus on kiinnittänyt huomiota myös Pohjois-Amerikassa. Yli kaksimetrinen mies liikkuu kentällä ketterästi. Taustalta paljastuu pari vuotta sitten muuttunut kesäharjoittelu.



– Pari viime vuotta olen tehnyt eri juttuja Suomessa. Vähän enemmän nopeuspainotteista, ja teräviä juttuja on tehty paljon enemmän sekä tietysti myös koordinaatiojuttuja. Olen kyllä tykännyt. Se on auttanut paljon, Markkanen kertoo STT:lle vierasottelun yhteydessä Portlandissa.



Taustalta löytyy kotikaupunki Jyväskylästä tuttu entinen pelikaveri.



– Jyväskylässä Jani Parkkisen kanssa olemme harjoitelleet. Olen tuntenut hänet pidemmältä ajalta, ja pelattiinkin vähän aikaa samassa joukkueessa BC Jyväskylässä. Viimeiset pari vuotta olen harjoitellut hänen kanssaan. Se on yksilövalmennusta – siinä näkee paikan päällä, jos tekee pienenkin virheen, ja se korjataan heti. Olen tykännyt.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

EM-kisoista itseluottamusta

Fyysisen olemuksen ohella parketilla näyttää viihtyvän pelaaja, jolla on itseluottamus kohdillaan. Merkkejä tulevasta oli jo nähtävissä alkusyksyn EM-kisoissa. Markkanen vahvistaa, että näin on.



– Meillä oli jo Clevelandissa hyvä vuosi, vaikka se loppui vähän liian aikaisin. Se antoi hyvät lähtökohdat kesään, ja jatkoin treenaamista. Kesällä sain ison roolin Susijengissä ja EM-kisoissa oli kuitenkin kovia jätkiä ja hyviä jengejä vastassa. Kun pystyin tekemään juttuja niitä vastaan, se antoi itseluottamusta, että pystyn tekemään niitä myös täällä.



Saman vahvisti myös Markkasen valmentaja Will Hardy, kun STT kysyi häneltä asiaa ennen Utah Jazzin vierasottelua Portlandissa.



– Lauri on kasvanut, ei vain pelaajana vaan myös ihmisenä. Uskon, että hänen parhaat pelivuotensa ovat vielä edessä. Hänellä on itseluottamus nyt eri tasolla kuin aiemmin. Hän pelasi erittäin hyvällä tasolla Suomen maajoukkueessa viime kesänä, ja hän pystyy antamaan meille paljon pelin eri osa-alueilla.

"Menen korille kovempaa ja saan donkkeja"

Kuluvalla kaudella Markkanen on onnistunut aiempia kausia paremmin viimeistelyssä lähellä koria. Suomalaisella on näkemys muutokseen.



– Varmaan saan helpompia paikkoja. Sitten olen tietysti mennyt korille kovempaa ja saanut donkkeja. Se tietysti auttaa, kun ne ovat vähän helpompia viimeistelyjä. Vielä tietysti pystyy parantamaan, sillä olen mielestäni heittänyt helppoja ohi viime aikoina. Ei tässä tyytyväinen voi olla. Hyvä, että on tullut parannusta, mutta on vielä parannettavaa.



Toisen polven maajoukkuekoripalloilija huomauttaa, että hänellä on erilainen rooli nykyisessä joukkueessaan kuin aiemmissa seuroissa Clevelandissa ja Chicagossa.



– Olen enemmän liikkeessä, saan palloa meidän hyökkäyksessä tai en. Tuntuu, että juoksen enemmän pallottoman screenin juttuja. Sillä tavalla olen enemmän pelissä mukana. Ja totta kai valmentaja juoksee paljon actioneja minullekin. On se sillä tavalla erilaista.



Kokenut Jazz-pelaaja Mike Conley kehui taannoin Markkasen mainiota pelinlukutaitoa. Suomalainen myöntää, että on kehittynyt siinä.



– Ehkä olen oppinut lukemaan enemmän vastustajien puolustustapaa. Ne yrittävät ottaa tiettyjä juttuja pois, ja sitten pitää lukea ja yrittää tehdä muita juttuja. Vieläkin on parantamisen varaa, mutta tuntuu, että olen oppinut lukemaan tilanteita paremmin. Totta kai katson videoita ja yritän kehittyä niiden kautta.

"Kun tehdään hommia, niin putki kääntyy"

Utah Jazz taistelee tiukasti pudotuspelipaikasta, kun runkosarjaa on pelaamatta reilu kolmannes. Portlandissa joukkue koki karvaan tappion, sillä Jazzin tavoin myös Portland Trail Blazers kamppailee pudotuspelipaikasta läntisessä konferenssissa.



Jazz on päässyt nauttimaan tällä kaudella yhdestä kolmen ja yhdestä neljän voiton putkesta. Sen sijaan joukkue on ajautunut kahdesti viiden ottelun tappioputkiin, viimeksi joulu-tammikuun vaihteessa.



– Meillä sattui olemaan silloin sellainen aika vaikea pätkä, kun tuli viisi tappiota putkeen. Oli se henkisesti rankempaa, mutta meillä on ihan hyvä porukka tässä, ja kaikki olivat positiivisella mielellä kuitenkin. Tiedettiin, että kun tehdään hommia, niin se putki kääntyy.



NBA:n tämän vuoden tähdistöottelu pelataan Jazzin kotikaupungissa Salt Lake Cityssä. Markkanen on ollut vahvasti mukana spekulaatioissa, että suomalainen nähtäisiin ottelussa. Yleisöäänestystä Markkasen puolesta on tuettu myös Suomesta Twitterin koripallokuplassa. Kun Markkaselta kysyy ottelusta, suomalainen vaivaantuu.



– On kiva, että se on kotikaupungissa. Toivottavasti pääsen osallistumaan, mutta ei se ole kauden ykköstavoite. Yritetään voittaa yksi peli kerrallaan, ja yritän tehdä parhaani auttaakseni joukkuetta. Valinta tapahtuu, jos tapahtuu. Onhan se ollut aina tavoite itselläni.

Salt Lake City hyvä paikka ulkoileville