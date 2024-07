Suomen koripallotoivolla takana karu vuosi – omituinen kutistuminen tuli ilmi

Little pelasi viime kauden aikana Baylorin yliopistossa niin vähän, ettei kenelläkään ole selvää kuvaa siitä, miten hän on kehittynyt. Selvää kuvaa ei ole edes hänen mitoistaan.

Viime vuonna Little mitattiin Nike Hoop Summit -ottelun yhteydessä kengät jalassa rahtusen alle 192-senttiseksi ja Basketball Without Borders -leirillä ilmeisesti ilman kenkiä 188-senttiseksi.

– Se on hyvä kysymys. Se jää ikuiseksi mysteeriksi. Ehkä jonain päivänä tulevat viralliset mitat, mutta pidetään se siihen asti mysteerinä, Little naureskeli maajoukkueen harjoitusten jälkeen toissa viikolla Lohjan Kisakalliossa.

"Mentaalisesti vaikein vuosi"

Se on joka tapauksessa varmaa, että Little on 20 vuoden ikään mennessä kerännyt ansioluettelon, jollaista ei yhdelläkään suomalaisella takamiehellä ole ollut hänen iässään. Little debytoi miesten maajoukkueessa 17-vuotiaana helmikuussa 2022, kuului Suomen joukkueeseen vuoden 2022 EM- ja vuoden 2023 MM-kisoissa sekä sai viime vuonna kutsun lukioikäisten Nike Hoop Summit -otteluun.