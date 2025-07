Urheilun meganimeä haukuttiin lihavaksi – tähteä ei ole enää tunnistaa: "2.0"

Luka Doncic on ollut vuosia koripallon NBA:n kirkkaimpia tähtiä mutta saanut myös roimaa kritiikkiä fysiikastaan. Miestä on nyt tuskin tunnistaakaan.

– Luka Doncic 2.0 on liittynyt keskusteluun, Men's Health kirjoittaa.

Lehden pitkä artikkeli sisältää slovenialaisen supertähden haastattelun lisäksi kuvia, jotka kielivät 198-senttisen koripalloilijan paahtavan treenikesää uudenlaisessa habituksessa.

– Luka Doncic tietää, että ajattelet hänen näyttävän nyt todella hoikalta. Se johtuu siitä, että hän ajattelee tismalleen samoin.

26-vuotias pelimies kommentoi näin:

– Sanoisin, että koko kroppani näyttää visuaalisesti paremmalta.

Kritiikkiä

Luka Doncic Los Angeles Lakersin paidassa maaliskuussa.STELLA Pictures

Vaikka Doncic on yksi urheilumaailman suurista nimistä, Men's Health muotoilee, ettei hän ole koskaan näyttänyt aivan kreikkalaiselta jumalalta. Viime kesänä kriitikot ruoskivat miestä lihavaksi ja huonokuntoiseksi hyväntekeväisyysottelun yhteydessä.

– Heti kun Mavs (Dallas Mavericks) kauppasi hänet (Los Angeles) Lakersiin helmikuussa, tihkui huhuja, että Dallas ei voinut sietää hänen rakkauttaan olueen ja vesipiippuun.

Nyt miehen tekemisistä kirjoitetaan toisella lailla. Kun Lakers oli pudonnut toukokuun vaihteessa NBA:n pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Minnesota Timberwolvesille 1–4, Doncic lähetti heti seuraavana päivänä managerilleen viestin, jossa hän pyysi harjoituskauden treeniohjelmaa mahdollisimman pian.

– Olen tietysti erittäin kilpailuhenkinen, Doncic sanoo ja lisää olleensa motivoitunut olemaan entistä parempi.

"Uni, kroppani, kaikki"

Pelaaja, jota avittaa asiantuntijoista muodostuva Team Luka, on noudattanut Men's Healthin mukaan kesäkuun alusta lähtien jaksottaista paastoa rajoittaakseen tulehdusta ja auttaakseen kehoaan toipumaan paremmin. Kuutena päivänä viikossa tähti syö kaksi proteiinipitoista ateriaa ja yhden proteiinipirtelön.

Lempinimellä "Luka Magic" tunnetulla taiturilla on omastakin mielestään hyvä tasapaino, kehonhallinta ja hidastava, pysäyttävä liike kentällä. Sen ja jalkatyön on haluttu olevan timanttista, ja nopeuttaan pelikentällä taitavasti vaihtelemaan pystyneen Doncicin monipuolisessa salitreenaamisessa on keskitytty eksentriseen voimaan.

Myös pickleballia ja padelia on kuulunut ohjelmaan, ja Doncic on antanut kehonsa toipua koripalloilemisesta tyystin.

Hän ei ole tuntenut kehoaan yhtä hyväksi vuosiin.

– Uni, kroppani, kaikki. Olen tuntenut oloni levänneemmäksi.

"Vasta alku"

Pystyykö Luka Doncic jatkossa parantamaan tasoaan entisestään?Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Doncic toivoo, että hän pystyy loistamaan seuraavankin vuosikymmenen ajan.

– Uskon, että olemme ottaneet tiimini kanssa tänä vuonna valtavan askeleen eteenpäin. Tämä on kuitenkin vasta alku. Minun täytyy jatkaa. En voi lopettaa.

Doncic on muun muassa viisinkertainen NBA:n tähdistöpelaaja. Hänet valittiin NBA-uransa alussa vuoden tulokkaaksi ja hän on voittanut sittemmin sarjan pistetilaston.

Miestä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista eurooppalaisista koripalloilijoista.