Lauri Markkanen nauttii myös toisesta lajista – on pistellyt kovia suorituksia: "Voin sen jo laskea"

Suomen NBA-tähti on ollut lajin parissa 13 vuotta.

– Ihan hyvin meni. Oma ennätys tuli, +7, huikkaa NBA-koripalloilija Lauri Markkanen frisbeegolfkierroksensa jälkeen Nokialla.

Seitsemän yli parin on tasan kaksikymmentä heittoa huonompi tulos kuin Beast-radan virallinen ennätys viime vuoden Euroopan avoimista.

Tällä viikolla käytävät frisbeegolfin koti-MM-kisat vetävät suomalaisia lajin pariin, mutta Markkanen, joka on maamme kenties kuuluisin harrastaja, heittää kiekkoa tavallista harvemmin.

– Rehellisesti kun meillä on kotikisat nyt tulossa, niin aika paljon mennyt koriksen parissa. Kun lapsetkin kasvaa, yritän olla heidän harrastuksissaan mukana. En ole hirveän montaa kierrosta (pelannut), että vähemmän kuin normaalisti, hän avaa STT:lle.

Markkanen, 28, kertoo, että muistot vuoden 2017 koripallon EM-kotikisoista ovat motivoineet erityisen paljon Suomen supertähden kesäharjoittelua.

– Aina olen tietysti keskittynyt koripalloon. Maajoukkueen edustaminen on niin tärkeää itselle, että se antaa vielä ekstrabuustin. Se on ollut vielä mielen päällä enemmän kuin yleensä.

Frisbeegolf kiinnostaa Markkasta aidosti, ja hän vierailee mielellään MM-tapahtumapaikalla.

– Tuen kyllä lajia. Kolmetoista vuotta ja ehkä viisi nyt vähän totisemmin olen ollut lajin parissa.

Lajilegendasta kaveri

Paul McBethista on tullut Lauri Markkasen kaveri.Str / Lehtikuva

STT tapasi Markkasen Nokian MM-radalla, jonne hän oli tullut perinteiselle kierrokselleen yhdysvaltalaisen frisbeegolflegenda Paul McBethin kanssa.

Kuusinkertainen maailmanmestari ja 17-kertainen arvovoittaja on ollut hyvä kaveri Markkasen kanssa monta vuotta.

– Korona-aikana aloin katsomaan videoita ja huomasin, että Paul on jokaisessa kärkikortissa ja että tämän kaverin on pakko olla hyvä pelaamaan. Krediittiä vaimolle, että hän pyytää aina verkostoitumaan, niin kävin sitten katsomassa Paulin Instagram-tilin, koripallotähti taustoittaa.

Markkanen huomasi, että McBeth seurasikin jo häntä ja että tämä oli laittanut viestiä joitakin vuosia sitten.

– Aloimme siitä juttelemaan, ja muutama kuukausi myöhemmin pääsin katsomaan, kun Paul heitti Ledgestonessa (turnaus Illinoisissa). Ajoin sinne muutaman tunnin.

McBeth, 35, tuntee muidenkin suurlajien tähtiä. Hän on modernin frisbeegolfin kaikkien aikojen pelaaja, mitä kuvastaa saavutusten ohella lajihistorian merkittävin sopimus: kymmenen vuotta ja kymmenen miljoonaa dollaria kiekkovalmistaja Discraftin kanssa vuonna 2021.

Kun McBethiltä kysyy Markkasesta, yhdysvaltalaisen suusta tulvii kehuja.

– Hän on upea persoona. Hän ei ole ainoastaan määrätietoinen ja lahjakas koripalloilija vaan myös mahtava isä. Tätähän voisi sanoa amerikkalaiseksi unelmaksi.

"Saa tulla kokeilemaan"

Jos tienaa lähes 50 miljoonaa dollaria vuodessa, tuntuvat frisbeegolfin kasvaneet palkintosummat mikroskooppisilta.

Markkasen fyysisillä ominaisuuksilla pärjäisi frisbeegolfissakin suhteellisen nopeasti, sillä esimerkiksi vipuvartta löytyy kiskaista peliväline todella kauas.

Koripalloammattilainen ei kuitenkaan missään nimessä allekirjoita "mökkipelinarratiivia", vaan kokee, että parhaat frisbeegolfaajat ovat kovia tekijöitä.

– Saa tulla kokeilemaan. Telkkarista tai videolta näyttää helpolta, koska huiput saavat näyttämään sen helpolta.

Toistettavuus on Markkasen mielestä haastavaa, joskin mestariheittäjä McBeth sanoo, että Markkanen on yllättävän taitava.

– Hänellä on päivänsä. Hän heittää pitkälle, kun kaikki osuu kohdalleen.

Markkanen kertoo, että hänellä on ollut frisbeegolfkori ja heittoverkko kotonaan. Ammattimaiseen harjoitteluun asti ei ole menty.

– En ole vielä laittanut kameraa ja alkanut hioa tekniikkaa.

Markkanen on frisbeegolfissa – kuten koripallossakin – hyvien heittojen perässä.

– Olen saanut sen alta pois, että muutama hole-in-one on tullut heitettyä. Sen kokeminen oli iso tavoite, kun aloitin. On minulla hyviä tai huonoja heittoja, niin aina on ollut hauskaa. Se on minulle ykkösjuttu.

Markkanen arvioi, että "holarit" ovat tulleet noin 70-metrisillä väylillä.

– Kyllä mä voin sen jo laskea.