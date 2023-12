Teemu Suninen on puhunut – esittää painavan huolensa: "Ollaan useampi vuosi myöhässä"

MM-sarjan ongelmat kiteytyvät siihen, että täysiverisiä tehdastiimejä on vain kaksi, touhu on yksinkertaisesti liian kallista, ja näin ollen MM-sarjaan osallistuminen ei näyttäydy tällä hetkellä kovin houkuttelevana vaihtoehtona autonvalmistajille.

– Meidän pitäisi saada kuskit lähemmäksi faneja, ja se onnistuu vain sillä, että kevennetään meidän taakkaa edes jonkin verran. Maailma on kuitenkin muuttunut ja dataa on tullut paljon enemmän ja inssien kanssa työmäärä kasvanut. Median määräkin on lisääntynyt, joten kisapäivinä kalenteri on aika täynnä, Suninen harmitteli.