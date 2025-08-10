Tommi Mäkisen uralla onnekas startti – yllättävä muutos avasi tien huipulle

Rallin nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen voitti Jyväskylän viisi kertaa urallaan. Ensimmäinen voitto tuli pienen onnenkantamoisen kautta.

Mäkinen ajoi Jyväskylässä uransa ensimmäisen erikoiskoepohja-ajan. Vuosi oli 1991 ja autona Mazda 323 GTX. Pohja-aika tuli legendaarisella Ruuhimäen erikoiskokeella.

– Siihen aikaan hyppyihin ei kestänyt ajaa täysillä, että pakko oli ottaa vähän vauhtia pois. Näissä nykyautoissa on jousitukset kehittyneet niin paljon, että voi ajaa kaasu pohjassa hyppyrit.

– Tottahan hypyt ovat varmasti myös vähän loiventuneet vuosien saatossa.

– Jos olisin aikoinaan Mitsubishilla ajanut yhtä kovaa, siinä ei olisi ollut yhtään pyörää alla ja selkä olisi varmasti ollut rikki, Mäkinen hymähtää MTV Urheilun haastattelussa.

Lopputuloksissa kyyti riitti silloin yleiskilpailun viidenteen sijaan. Ensimmäinen kotikisan voitto tuli vuonna 1994 Fordilla, joka kilpaili silloin viimeistä vuottaan tehdastiiminä.

Mäkisen piti alun perin osallistua kisaan yksityistiimin Fordilla, mutta yllättävä muutos nosti Mäkisen tehdastiimiin.

– Miki Biasion ilmoitti, ettei hän halua tulla Jyväskylään ajamaan. Fordilta kysyttiin, että haluanko tulla hänen tilalleen ja se oli totta kai iloinen yllätys.

Mäkinen kävi ajamassa ennen Jyväskylää treenikisan Mäntässä ja yhden päivän varsinaista testiä.

– Ajokokemus jäi vähäiseksi, mutta Fordista muistan, että se oli aivan käsittämättömän kiva auto. Se oli niin helppo ja nopea.

– Olimme Kuukanpäässä testaamassa ja muistan, kun kartturi Seppo Harjanne tuli kyytiin. Hänen ensimmäinen toteamuksensa on jäänyt hyvin mieleen. Seppo sanoi, että ’jos tällä mennään pihalle, ei mennä hiljaa’.

Tiukkaa sekuntitaistelua

Ensimmäinen voitto Jyväskylässä oli Mäkisen uran kannalta ratkaiseva. Hän pääsi seuraavaksi vuodeksi Mitsubishin tehdaskuskiksi ja voittoputki ”Jyskälässä” venyi peräti viiteen.

– Jyväskylässä voittaminen vaatii ihan valtavaa keskittymistä. Kisan alussa saatettiin vähän katsella voimasuhteita, mutta se oli jo silloin aikoinaan sekuntitaistelua.

– Sellainen jäi mieleen, että aina kun käytiin Tampereen suunnalla ja lauantai-iltana tultiin Ouninpohjaan, sitten laitettiin tosissaan kaasu pohjaan. Periaatteessa vasta sen jälkeen alkoi voittaja erottumaan.

Mäkinen sanoo, että Jyväskylä eroaa muista MM-ralleista siinä, että Jyväskylässä ajetaan ”ratamaisella soratiellä”.

– Erot ovat todella pienet ja joudut koko ajan keskittymään, Mäkinen kiteyttää.

Katso yläreunan videolta Mäkisen haastattelu kokonaan. Samalla selviää, mikä on entisen Toyotan tallipäällikön nykyinen suhde ralliin.