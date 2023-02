Rallin MM-sarjan himoittu ratkaisu olisi samalla osa monitahoista ongelmaa – kuljettajia ajetaan jo äärirajoille: "Liikenneturvallisuudesta tässä kuitenkin puhutaan"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Kyllä siellä valitettavasti aika lyhyillä yöunilla mennään. Nukkuminen on ihmisen perustoimintoja, ja jos siitä tinkii, niin se alkaa herkästi ottaa päähän. Liikenneturvallisuudesta tässä kuitenkin puhutaan, ja aika usein ne unet tahtovat ralliviikolla jäädä alle kuuteen tuntiin, viikonloppuna Ruotsissa Hyundain Rally2-auton ratissa oman MM-sarjakautensa aloittava C Moren asiantuntija Teemu Suninen sanoo.

– Aika pieniä miehiä tässä ollaan, eikä siellä paljoa pääse (kuljettajana) vaikuttamaan. Moni kuljettaja on sanonut, että päivät ovat pitkiä, ja jokainen tietää, että jos nukkuu 5–6 tuntia, niin se on vähän. Siihen päälle koko viikon rypistys ilman mitään taukoja, niin kyllä siinä jo kuormitusta on.

”Kyllä se välillä järjettömältä tuntuu”

Erikoiskoekilometrien osuus MM-rallien kokonaiskilometrimäärästä on yleensä 20–30 prosentin luokkaa. Toisin sanoen siirtymätaipaleita ajetaan 70–80 prosenttia, ja ajallisesti niiden osuus on vieläkin suurempi.

– Teiden saaminen rallikäyttöön on yhä vaikeampaa, ja tv:n ehdoilla joudutaan ajamaan useampaan kertaan samoja erikoiskokeita. Kulujenkin puolesta on paljon helpompi tehdä kaksi kertaa yksi pätkä kuin kaksi erillistä pätkää.

Keskitetty huolto – kaksiteräinen miekka

– Olen keskitetyn huollon kannalla, vaikka se onkin ristiriidassa sen kanssa, että ei ajettaisi siirtymiä. Sillä on markkinoinnillista arvoa, että on näyttävä huoltoalue, joka vetää ihmisiä. Siellä on sellaista yleisöä, joka ei käy erikoiskokeilla, ja meidän lajissamme on ollut ongelmaa fanien tapaamiseen liittyen, Tahko sanoo.