MM-rallitähdet ajetaan äärirajoille – ruokailukin tekee tiukkaa: "Se on liian vähän"

Portugalin MM-rallin perjantaipäivä on nykymuotoisen MM-sarjan mittapuulla hyvin poikkeuksellinen haaste. Kuljettajien mielestä aikataulu on jopa liian rankka.

Perjantain ajojärjestyksessä ensimmäisenä reittiä kiertävä Elfyn Evans lähti parc fermestä liikkeelle paikallista aikaa aamukuudelta. Päivän päätteeksi autot palaavat Evansin menopelin johdolla samaan paikkaan iltakymmenen jälkeen, siis 16 tuntia myöhemmin.

Kuljettajat saavat toki jättää auton jo tuntia aikaisemmin huoltoon, mutta päivällä on silti mittaa yli 15 tuntia.

– Aikataulu on ehdottomasti äärimmäisenpuoleinen. Päivän pituus on ihan ok, mutta kun siihen yhdistää lyhyet yöt, se käy sunnuntaihin mennessä vaativaksi, MM-sarjaa johtava Evans sanoi Dirtfishille.

Pelkkien tuntien määrällä mitattuna päivä ei ole mitenkään poikkeuksellinen, mutta kun siihen yhdistää kymmenen erikoiskoetta, 146,48 ek-kilometriä ja 536,69 siirtymäkilometriä, urakka on melkoinen.

Kaiken lisäksi päivän katkaisevat vain kaksi 15 minuutin kokoomataukoa ja 20-minuuttista etähuoltoa.

– Perjantaina on vain pari kokoomataukoa ja etähuollot, joissa meidän pitäisi tehdä jotain itsekin. Siinä on ehkä kymmenen minuuttia aikaa syödä ja levätä. Kun olemme kellon ympäri autossa, se on liian vähän, Kalle Rovanperä sanoi.

– Tämä on todella äärimmäistä. En ole varma, seurataanko rallia aamuseitsemältä. Meillä on keskipäivällä käytännössä kymmenen minuuttia aikaa syödä, ja siinä ei ole paljoakaan järkeä. Antakaa kymmenen minuuttia enemmän, ja sitten se ei olisi enää niin paha, Sébastien Ogier sanoi.

Ott Tänakin mukaan aikataulussa ei ole otettu huomioon kuljettajien palautetta – tosin M-Sport-pomo Richard Millenerin mukaan alun perin esitetty aikataulu oli vieläkin hurjempi.

– Loppujen lopuksi olemme vain kuljettajia. Voimme valittaa niin paljon kuin haluamme, mutta päivä pitää silti ajaa läpi. Emme voi tehdä muuta, Tänak sanoi.

Millenerin mukaan tämänkaltaiset haasteet ovat toisinaan ok, mutta erikoiskokeiden sijoittelun voisi hänen mielestään tehdä vielä järkevämmin.

– Pätkät pitäisi saada lähemmäs toisiaan. Ehkä meidän ei tarvitsisi joka vuosi ajaa uusiksi kaikkia historiallisia pätkiä. Keskivertokatsojan voi olla vaikea erottaa pätkiä toisistaan, joten kunhan saamme pätkät lähemmäs toisiaan, saamme riittävästi kilometrejä, mutta päivän kokonaiskuorma kevenee.

Urakka ei juuri helpotu lauantainakaan. Parc fermestä (klo 6.00) iltahuoltoon (klo 20.15) on yli 14 tuntia. Päivän toki katkaisee yksi pidempi päivähuolto. Kokonaiskilometrejä (640,00) on 43 vähemmän kuin perjantaina.