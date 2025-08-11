Rallikatsomoiden riuska perinne elää vahvana: "Suomi on ylivoimaisesti paras siinä"

Rallin ulosajopaikoilla auttamaan säntäävät niin kutsutut runkimiehet ovat laji, joka ei ainakaan Suomessa ole kuolemassa sukupuuttoon.

Nekin katsojat, jotka eivät ole ikinä päässeet erikoiskokeilla tuuppaamaan ralliautoa pyörilleen, saivat Suomen MM-rallin paviljongissa kokeilla temppua.

MTV Urheilun selostuskaksikko Juho Kokko ja Jari Ketomaa antoivat oman näytteensä, kunhan Kokko saatiin laittamaan puhelimensa taskuun.

Ulosajopaikoilla kännyköillään kuvaavat katsojat ovat nykypäivää, mutta Ketomaan mukaan Suomessa ollaan edelleen erittäin valveutuneita runkihommissa.

– (Täällähän) on porukka valmistautunut tietynlaisin hatuin, että näkee kohteen. Sitten siellä on köydet valmiina, että saa vedettyä mahdollisimman nopeasti, ja mihin saa enemmän porukkaa kiinni, Ketomaa kertoo.

Jutun ylälaidan videolla Ketomaa kertoo omista kaadoistaan, joista yhden muisteleminen ottaa edelleen kipeää.

Alla Oliver Solbergin kaato tämänvuotisessa Suomen MM-rallissa. Ulosajopaikalla oli heti joukko auttamishaluisia katsojia.

1:02 Rajua kuvaa tuoreesta WRC-voittaja Oliver Solberg: paineli pöpelikköön