Esapekka Lappi puhuu nykyisestä: "Samoja jätkiä, no okei, yksi on kuollut"

Ralliautoilun MM-sarjassa urallaan kahteen osakilpailuvoittoon yltänyt Esapekka Lappi on viimeksi nähty MM-teillä viime vuonna. MM-sivusto jututti 34-vuotiasta suomalaiskuljettajaa viime viikonlopun Suomen MM-rallissa, jossa Lappi hoiti PR-hommia. Ja Lapin elämä on erilaista verrattuna maailmankiertämisvuosiin Toyotan, Citroenin, M-Sport Fordin ja Hyundain riveissä.

– Valmistelen itse autoni kisoihin Suomessa. Se on hauskaa, koska ei kyseessä ole mikään ruosteinen vanha kaara. Joten pystyn tekemään paljon ihan kotitallissani. Voit tehdä tunnin hommia, mennä sitten laittamaan lapset sänkyyn, ja palata taas talliin, Lappi selvitti WRC-sivustolle.

Lappi johtaa SM-sarjaa kartturinsa Enni Mälkösen kanssa. Kotimaiset kisat ovat muutakin kuin uran "downshiftausta".

– Sanotaanko niin, että (teen tätä) muistuttaakseni itseäni siitä, miksi rakastuin tähän lajiin 15 vuotta sitten. Tunne on taas sama, Lappi hehkuttaa.

– Voin nauttia tästä ystävien kanssa. Mekaanikot ovat (samat kuin) vuonna 2012 – samoja jätkiä, no okei, yksi on kuollut – mutta muut ovat samoja mitä minulla oli voittaessamme SM-kultaa (2012).

Elämään mahtuu nyt myös kalastusta. Eikä niin vähän.

– Olen kalastanut tosi paljon poikani kanssa. Sanotaanko, että 45 viime päivän aikana olen ollut kalassa ehkä 41 päivänä. Asumme järven vieressä, joten soutuvene on valmiina aina. Kun hän (poika) haluaa mennä, me mennään.

Paluu WRC-ruljanssiin, ainakin täysipäiväinen sellainen, ei ole ajatuksissa. Testaus- ja kehityshommat ovat ehkä eri asia.

– Siitä olen aina pitänyt. Tunnen olevani siinä aika hyvä, varmaan parempi kuin kilpailijana, Lappi pohtii testi- ja kehitysnäkymiä.

– Mutta (kokopäiväistä paluuta) ajatellessa verenpaine nousee. Tai kun näen (Toyotan japanilaisurakoijan) "Taka" Katsutan matkaavan sinne ja tänne ja joka puolelle, alkaa tuntua stressaavalta, mies miettii vielä ja vahvistaa:

– Elämä on mukavaa, elämä on hyvää.