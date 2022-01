Jari-Matti Latvala: "Ilmassa paljon kysymysmerkkejä" – Monte Carlon avausralli nyt entistä haastavampi

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Rovaniemellä Latvala kilpaili itse vanhalla Celicalla, mutta Monte Carlon MM-rallissa tehtävänä on johtaa joukkoja ja kannustaa Toyota-kuskit mahdollisimman koviin suorituksiin.

Edessä on jännittävä kilpailu, sillä ensimmäistä kertaa historiassa WRC-karkeloissa nähdään uudet Rally1-hybridiautot.

– Rallissa astutaan nyt uudelle aikakaudelle ja se on mielenkiintoinen hetki. Ilmassa on paljon kysymysmerkkejä, mutta Monte Carlon ralli antaa ainakin joihinkin niistä vastaukset. Olemme tehneet kovasti töitä, jotta olisimme valmiita, Latvala sanoo.

– Kukaan ei voi kuitenkaan sanoa varmaksi, miten eri tiimien autojen voimasuhteet asettuvat ennen kuin avauskisa on ajettu. Varmasti myös kuskien välillä on eroja, että miten hyvin kukin luottaa omaan autoonsa ja löytää oikean ajofiiliksen.

– Muutoksia on paljon ja niihin heidän pitää sopeutua. Muutokset vaikuttavat ajamiseen sekä siihen, miten autoja säädetään. Testeissä tämä juttu on ollut hyvin tärkeää, jotta kuskit ovat luottavaisia ja tuntevat olonsa hyväksi autossa.

– Kaiken lisäksi Monte Carlo on kuskeille kaikkein vaikein ralli koko kalenterissa. Moni asiaa riippuu olosuhteista. Uusissa autoissa on enemmän voimaa, mutta miten sitä sitten käytetään lumisissa tai jäisissä olosuhteissa? Kaiken lisäksi huoltoparkki vaihtuu Gapista Monacoon, mikä tarkoittaa, että uusia pätkiä on paljon. Toisaalta juuri uudet asiat tekevät rallista mielenkiintoista.