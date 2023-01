Jari-Matti Latvala epäilee Kalle Rovanperän voittomahdollisuuksia – "Ei ehkä ole valmis ottamaan riskejä"

– Ogier ajaa täällä varmasti voitosta. Minulla on myös aika vakuuttunut tunne, että ( Ott ) Tänak on nälkäinen. Hän haluaa varmasti ajaa voitosta, Latvala summasi kisan aattona MTV Urheilulle.

– Thierry ( Neuville ) on myös kerran voittanut täällä ja on taatusti kova tälläkin kertaa. Luulen, että Kalle voi ajaa podiumille. Hän ei ehkä ole valmis ottamaan niin paljon riskejä, että ajaisi voitosta. Uskon, että Kalle ajattelee enemmän sitä, podium riittää.

– Tämä on erikoinen ralli. Riskiä ottamalla voi pärjätä, mutta raja tulee todella nopeasti vastaan. Silloin tekee helposti virheen, joka maksaa liikaa. Jos keli on tasainen, voi Kalle olla kovassakin vauhdissa. Kuljettajalle vaikeinta on se, että jos keli on kuiva, mutta sitten tuleekin yllättäen jäisiä paikkoja, Latvala summasi.