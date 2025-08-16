Esapekka Lappi tiukasti kiinni mestaruudessa

Esapekka Lappi.Lehtikuva
Julkaistu 16.08.2025 18:25

MTV URHEILU-STT

Esapekka Lappi ja kartanlukija Enni Mälkönen tarrasivat entistä tiukemmin kiinni rallin SM-sarjan mestaruuteen lauantaina. Kaksikko voitti Lahdessa ajetun osakilpailun selvällä erolla seuraaviin. Lappi on voittanut nyt neljä peräkkäistä osakilpailua.

SM-pisteissä Lapin johto toisena olevaan Tuukka Kauppiseen on 31 pistettä.

Kautta on jäljellä vielä yhden osakilpailun verran. Päätöskisa ajetaan Seinäjoella syyskuun lopussa.

Lapille ja Mälköselle Seinäjoelta riittäisi 11:s sija ja siitä kertyvät kolme pistettä mestaruuden varmistamiseen, mikäli Kauppinen ajaisi päätöskisassa voittoon. Päätöskisan voittaja nappaa korotetut 34 pistettä.

Lappi ajoi vielä viime vuonna MM-rallin kilpailuja, mutta Suomen tiet maistuvat pieksämäkeläiselle.

– Tämä on ollut juuri sellaista terapiaa, mitä ajattelinkin että se voisi olla. Meillä on tosi hauskaa ja ajaminen on rentoa, Lappi avasi rallin SM-sarjan Instagramissa.

