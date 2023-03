Toyota-kuljettajat kertoivat Jari-Matti Latvalalle suuren huolenaiheensa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Juttelin kuljettajien kanssa ja heidän mukaansa erikoiskokeilla on yllättävän paljon kiviä. He sanoivat, ettei näin paljon ole ollut aiemmin kiviä teiden reunoilla. Siinä mielessä kisasta tulee raaka, kun kiviä tulee nousemaan esiin, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi MTV Urheilulle.

IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

– Teitä on korjattu ilmeisesti sellaisella materiaalia, että siinä on pehmeää hiekkaa, jonka seassa on isoa kiveä. Rengasrikon vaara on suhteellisen suuri. Tällainen huoli kuskeilla oli, Latvala totesi.