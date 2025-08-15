Janni Hussi: "Game over"

Jari-Matti Latvalan ja Janni Hussin kilpailu Lahden historic-rallissa päättyi ikävästi.
Latvalan ja Hussin Toyotan kärsi moottoriviasta päivän lopussa. Auto savutti pahasti perjantain viimeisen erikoiskokeen jälkeen, mikä kävi ilmi rallin SM-sarjan jakamalla videolla.
– Det var det. Game over for us, kartanlukijana toimiva Hussi kirjoitti Instagramissa.
Peli oli siinä. Latvala selvitti tilannetta myöhemmin omassa Instagram-julkaisussaan.
– Meillä meni todella hyvin Lahden historic-rallissa ja johdimme kilpailua. Moottori hajosi valitettavasti päivän viimeisellä erikoiskokeella, emmekä pysty jatkamaan kilpailua huomenna, Latvala pui.
– Meillä oli silti todella hauskaa, ja otamme sen mukaan tästä rallista!
Latvala ja Hussi dominoivat osakilpailun avauspäivää. Kaikilla kuudella erikoiskokeella syntyi pohja-aika, ja kaksikko johti kilpailua 3.03,7 minuutin turvin.