Tässä piilee Kalle Rovanperän vaaran paikka Viron MM-rallissa – tallipäällikkö Jari-Matti Latvala: "Se on tosi hankala paikka Kallelle"

– Totta kai jokainen osa-alue on tärkeä. Voi kuitenkin olla niin, että hybridiyksiköt ovat nopeissa kisoissa isommassa roolissa. On tärkeää ymmärtää, miten se toimii nopeissa ralleissa ja miten ohjelmisto pelaa. Sillä voi olla isompi merkitys nopeissa kilpailuissa kuin yksittäisillä moottoripäivityksillä, Latvala sanoi MTV Urheilulle.

– Toki päivityksestä voi saada neljä tai viisi hevosvoimaa lisää, mutta täytyy muistaa, että nykypäivänä sitä kautta on tosi vaikea mitään isoja eroja tehdä. Pitää toki myös muistaa, että kun on kyse kilpailusta, missä vaaditaan moottoria, niin pienetkin tehot ovat hyväksi.

– No joo, ehkä sanoisin näin, että kyse oli enemmän henkipuolen hommista.

Moottorin lisäksi Kalle Rovanperän ja Esapekka Lapin työkalu on saanut uudistuksen myös ilmaa ohjaavaan takasiipeen. Sieltä Latvala uskoo todellisen kilpailukyvyn löytyvän.

– Takasiipeen olemme saaneet lisää aerodynamiikkaa ja se voi vaikuttaa jopa enemmän kuin moottori. Kun mennään yli 130 km/h vauhtia, niin tullaan paikkoihin, jossa pitää liimata vasemmalla jalalla ja sitten on kyse siitä, että antaako takasiipi sinulle lisää luottoa, ettei tarvitse enempää jarruttaa. Niissä kohdissa voidaan tehdä isojakin eroja, Latvala selvittää.

– Jos sataa vähän, niin se voi Kallelle oli tosi hyvä. Perjantai on yllättävän pitkä tässä rallissa. Jos kuitenkin sataa tosi paljon, niin toisella ajokerralla urat ovat täynnä vettä. Se on tosi hankala paikka Kallelle. Nyt on kyse siitä, meneekö mahdollisen sateen hyöty hyvälle vai huonolle puolelle, Latvala pyörittelee.