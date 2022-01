Kalle Rovanperän MM-saumasta hurjia puheita – Toyotan tavoitteet vasta edessä: "Siinä on myös varjopuoli"

– Aika näyttää, onko siinä kilpailuetua, mutta ainakin se on tuttu tilanne meille. Tässä on koko ajan opittu uutta, Halttunen sanoo MTV Urheilulle.

Rovanperän tavoitteena tasaiset palkintosijat

imago images/PanoramiC/ All Over Press

imago images/PanoramiC/ All Over Press

– Tietenkin eka kausi oli koronan takia puolikas, että eihän sitä kokemusta sillä tavalla ole hirveästi alla, mutta ainakin itselläni on se vaatimustaso, että pitää pystyä ajamaan varmasti ja tuomaan pisteitä mahdollisimman hyvin joka kisasta. Se on sitä, mitä pitkällä tähtäimellä tarvitaan, jos halutaan niissä mitalikamppailuissa olla.

Kaj Lindström: Kokemusta tarvitaan yhä lisää

– Kaikkihan on tietysti mahdollista, ja me kaikki tiedämme, kuinka lahjakas Kalle on ja kuinka hyvä kuljettaja hän on, Lindström sanoo.