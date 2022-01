”Yö ei kuulunut sanavarastoon” – Toyotan rallitiimin suomalaispomo kertoo hurjasta valmistautumisesta uuteen kauteen

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Toyotan urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström myöntää, että kiirettä on pitänyt. Edellinen kausi päättyi vasta marraskuussa, jonka jälkeen tiimit ovat testanneet vimmatusti uusia kilpa-autojaan.

– Olen erittäin tyytyväinen työhön, jonka tiimimme on saanut aikaiseksi. Työtä on todella riittänyt, sillä meille annettiin hybridiyksiköt, mutta samalla aktiivinen keskilukko ja rattivaiheet otettiin pois. Koko paketti on siis täysin erilainen.