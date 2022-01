MM-rallin mestarisuosikki myöntää suuren epävarmuuden kauden alla – ”Mitään ei voi ottaa itsestäänselvyytenä"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Evans on kahdella edellisellä kaudella napannut hopeamitalin tallikaverinsa Sebastien Ogierin jälkeen. Tänä vuonna Ogier ajaa kuitenkin enää valikoituja MM-ralleja, joten uudelle mestarille on tilausta.

Vaikka paineita on lyöty Evansin suuntaan, ei mies suostu ottamaan ennakkosuosikin viittaa harteilleen.

– Jotkut voivat olla asiasta hieman eri mieltä. Rehellisesti sanottuna tilanne on aika auki, kun kaikki aloittavat uusilla autoilla. On vaikeaa arvioida, missä olemme suorituskyvyn suhteen ja miten eri kuskit sopeutuvat uuteen teknologiaan, Evans sanoi MM-sarjan lanseeraustilaisuudessa Salzburgissa viime lauantaina.

– Mitään ei voi ottaa itsestäänselvyytenä. Uskon, että edessä on entistäkin enemmän töitä. Yritämme varmasti parhaamme, ja tavoite on aina mestaruus.

Torstaina alkavassa Monte Carlon MM-rallissa kuljettajat ajavat ensimmäistä kertaa kisaolosuhteissa uusilla Rally1-hybridiautoilla. Edessä on iso sopeutuminen, sillä moni asia muuttuu vanhoihin WRC-autoihin verrattuna.

– Kuten kaikki ovat kertoneet, on meillä takana iso työ tämän auton kanssa. Olemme ajaneet ihan kohtuullisen määrän testiä, mutta silti auton rajat ovat vielä hakusessa. Kaikki tuntuu uudelta, mutta tilanne on sama kaikille. On mielenkiintoista nähdä, miten pärjäämme ja miten sopeudumme uuteen autoon, Evans summasi.