Jari-Matti Latvala ja Janni Hussi: Ylivoimaa

Jari-Matti Latvala ja suomalaiskuskin kartturi Janni Hussi ovat tehneet hurjaa jälkeä Lahti Historic Rally -kilpailussa sen avauspäivänä.
Latvala kaasutteli ylivoimaiset pohja-ajat jokaiselle perjantain aamulenkin kolmesta erikoiskokeesta. Latvalan ja Hussin johtoasema on peräti puolitoista minuuttia toisena olevaan Marko Uutelan ja Ville Mäkelän autokuntaan.
Lahdessa ajetaan perjantaina vielä aamulta tutut erikoiskokeet toiseen kertaan klo 15.15 alkaen. Lauantain ohjelmassa on kuusi pätkää.
Lahdessa kaasutellaan samalla reitillä myös SM-rallia. Esapekka Lappi johtaa kisaa kahden erikoiskokeen jälkeen.