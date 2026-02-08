Hyökkääjä Mikael Granlund on odotetusti Leijonien kapteeni Milanossa, kun Suomi puolustaa olympialaisissa edellisten kisojen kultaansa.
Mikael Granlund Suomen jääkiekkomaajoukkueen kapteeni olympiakisoissa Milanossa. Varakapteeneina toimivat hyökkääjät Sebastian Aho ja Mikko Rantanen.
Granlund on toiminut aiemminkin Suomen kapteenina, mutta ei olympialaisissa.
– Erittäin suuri kunnia, Granlund tunnelmoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.
– Pienestä pojasta asti olen seurannut eri arvokisoja ja tiedän kapteenit vuosi vuodelta. Pääsen hienoon joukkoon.
Granlund pelaa uransa toisissa olympialaisissa. Hän oli mukana aiemmin myös Sotshin 2014 pronssia tuoneessa turnauksessa.
Aholle ja Rantaselle olympialaiset ovat heidän ensimmäisensä.
Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloittaa turnauksensa keskiviikkona ottelussa Slovakiaa vastaan.