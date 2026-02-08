Iivo Niskanen pohti keskeyttämistä Milano-Cortinan olympialaisten yhdistelmäkilpailussa.

17:nneksi lopulta sijoittunut Iivo Niskanen kärsi monien muiden tavoin silmin nähden pito-ongelmista perinteisen osuudella sunnuntain 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa. Suomalainen ei pystynyt vastaamaan kärjelle.

– Ekan kiekan jälkeen mietin, että keskeytän, Niskanen kertoi.

Välineitään suomalainen ei kuitenkaan lähtenyt moittimaan kysyttäessä, mikä hitsasi hänen mielestään eniten, suksi vai mies. Hän antoi tulkita rivien välistä.

– No, enpä sano mitään.

Motivaatio vähissä vapaalla

Vapaata Niskanen lähti hiihtämään yhdeksäntenä, puoli minuuttia kärkeä jäljessä.

– Puolentoista kiekan jälkeen ei niin hirveää motia ollut. Ajattelin hiihtää suoraan huoltoalueelle, mutta hiihtelin nyt maaliin, hän tuumi vapaasta.

Niskanen sivakoi maaliin Niko Anttolan kanssa peräkkäin, Anttola pykälän perässä. Keskinäinen tarinointi ei innostanut.

– En jutellut mitään. Ei ollut kumpikaan juttutuulella.

"En olettanut, että näin huonossa kunnossa olisi"

Kukaan tuskin epäilee, etteikö optimaalisemmalla suksella kolminkertaiesta olympiavoittajasta olisi otettavissa enemmän irti.

– En nyt tiedä. Toivotaan, että kulkee vähän paremmin ensi viikolla. En olettanut, että näin huonossa kunnossa olisi.

Niskaselle hyvänä henkilökohtaisena matkana on jäljellä miesten kisaurakan aikanaan päättävä 50 kilometriä perinteisellä. Niskanen väitti, että iskukyky tuntui riittämättömältä sitä ajatellen.

– Hiihdellään kaksi viikkoa auringossa. Eipä siinä mitään.

Arsi Ruuskanen sivakoi päivän parhaana suomalaisena 11:nneksi.