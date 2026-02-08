Miesten yhdistelmäkilpailun jälkipyykissä puhutti eniten ranskalaisen hopeamitalistin stadionalueella tekemä reittivirhe. Mathis Desloges oikaisi vaihtoalueen läheisyydessä mutkassa, sai tilanteesta keltaisen kortin – mutta piti hopeamitalinsa.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää tuomariston ratkaisua oikeana. Se antoi Ranskan Mathis Deslogesin pitää hopeamitalinsa, vaikka tämä oikaisi selvästi yhden mutkan Val di Fiemmen hiihtostadionin alueella.

– Se oli puhdas vahinko. Sana ”oikaisu” kuulostaa pahemmalta kuin mitä tapahtui. Hän ei käytännössä hyötynyt siitä juuri lainkaan, Isometsä sanoo.

Isometsän mukaan tilanteen ratkaisi ennen kaikkea se, missä vaiheessa kilpailua virhe tapahtui.

– Jos hyötyä tuli pari metriä, matkaa maaliin oli yli seitsemän kilometriä. Se ei ratkaise mitalia tuollaisessa kohtaa kilpailua.

Hänen mukaansa kyse olisi ollut eri asiasta, jos reittivirhe olisi tapahtunut loppusuoralla kiritaistelussa.

– Jos puhutaan tilanteesta, jossa oikaisu tuo 20 senttiä etua maaliviivalla, silloin asia on toinen. Nyt puhutaan aivan eri mittakaavasta.

Sääntöjen tulkinta ei ole mustavalkoista

Isometsä muistuttaa, että sääntökirja antaa tuomarineuvostolle harkintavaltaa. Tiukimmalla mahdollisella tulkinnalla hylkäys olisi ollut mahdollinen, mutta ei hänen mielestään urheilullisesti oikea ratkaisu.

– Jos sääntöjä tulkitaan kirjaimellisesti ilman harkintaa, hylkäys olisi voinut tulla. Mutta säännöissä on myös mahdollisuus arvioida, kuinka paljon hyötyä tilanteesta saatiin ja missä kohtaa kisaa se tapahtui. Tässä kokonaisuus painoi vaakakupissa.

Isometsän mukaan kilpailun henki toteutui.

– Urheilullisesti oikea mies sai hopeamitalin. Hän (Desloges) oli päivän toiseksi paras hiihtäjä.

Isometsä näkee, että mitalin vieminen olisi ollut suhteeton rangaistus.

– Hylkäys olisi ollut liian kova sanktio tilanteessa, jossa hyöty oli minimaalinen ja tapahtuma selkeä vahinko. Olisi ollut kohtuutonta viedä olympiahopea tuollaisesta.

Hän nostaa esiin myös järjestäjien vastuun stadionalueen ohjauksessa.

– Kun suksienvaihto oli jo tehty eikä alueelle ollut enää tulossa kilpailijoita, se olisi voitu sulkea selkeämmin. Se on myös osa kokonaisarviota.

Keltaisen kortin myötä tapaus käsiteltiin, mutta kilpailun lopputulosta ei muutettu. Isometsän mukaan ratkaisu oli tasapainoinen.

– Tämä meni oikein. Säännöt huomioitiin, mutta samalla pidettiin kiinni urheilullisesta oikeudenmukaisuudesta, Isometsä näkee.

Kisan jälkeen tehty protesti ei tuonut muutosta päätökseen.